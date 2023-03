Antonella Fiordelisi ha rilasciato un'intervista a Casa Chi. Tra i vari argomenti affrontati dall'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7, c'è la favola d'amore con Edoardo Donnamaria: la giovane ha rivelato che per la prima volta ha pensato alla maternità. Da quando sono usciti dalla casa di Cinecittà, la coppia non si è più lasciata un secondo: solo un giorno hanno deciso di trascorrerlo con i rispettivi amici.

I progetti dei 'Donnalisi'

Sophie Codegoni ha chiesto ad Antonella come procede la relazione con Edoardo dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip 7.

La diretta interessata senza giri di parole ha spiegato che va tutto a gonfie vele, perché nessuno mette i bastoni tra le ruote alla coppia: "Siamo incollati da una settimana tra Roma e Milano". L'influencer ha riferito che solamente un giorno di comune accordo hanno deciso di trascorrere una serata con gli amici, ma pochi istanti dopo hanno cominciato a chattare a causa della mancanza reciproca. Antonella ha confidato a Casa Chi di sognare in grande con Edoardo: "Io per la prima ho anche pensato di diventare madre e l'ho pensato solo con lui". L'ex gieffina ha ribadito che la storia con Donnamaria è molto importante, al punto che entrambi avevano affrontato discorsi sulla maternità e sulla paternità all'interno della casa di Cinecittà.

Fiordelisi non ha nascosto di esserci rimasta male per alcune cose dette dal fidanzato quando era al Grande Fratello Vip 7, ma ci ha tenuto a precisare che si tratta del passato: "Ci siamo mancati di rispetto, ma queste cose non succederanno più".

I 'vipponi' che hanno deluso Antonella Fiordelisi

La conduttrice di Casa Chi ha chiesto alla sua ospite quali "vipponi" l'hanno delusa di più.

Senza peli sulla lingua, Antonella ha detto che Giaele l'ha delusa perché ha visto che raccontava cose non veritiere a Donnamaria, mentre Wilma Goich ha parlato male di lei in un'intervista solo per visibilità: "In casa era dolcissima e diceva che eravamo carini".

Per quanto riguarda Nicole Murgia, Antonella non chiese a Edoardo di non avere contatti con l'ex gieffina: fu Donnamaria a promettere alla fidanzata che non avrebbe più sentito Nicole, visto che aveva sofferto molto.

La stoccata di Antonella a Micol, Clizia e Tavassi

Prima di concludere Antonella Fiordelisi ha parlato anche della situazione con le sorelle Incorvaia: l'influencer se mai dovesse andare a cena, andrà solo con Paolo Ciavarro. Secondo lei, quest'ultimo non ha mai rilasciato interviste in cui ha parlato male dei "Donnalisi". Al contrario, Fiordelisi non vuole avere nulla a che fare con Clizia e Micol Incorvaia poiché continua a parlare male di lei e Edoardo.

Per quanto riguarda Tavassi, Antonella è sicura che lui e Donnamaria avranno un chiarimento al termine del Grande Fratello Vip 7.