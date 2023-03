Antonella Fiordelisi ha accusato il colpo per non essere stata la seconda finalista del Grande Fratello Vip 7. Al termine della 42esima puntata, in onda giovedì 16 marzo, l'influencer salernitana ha deciso di isolarsi dai suoi compagni d'avventura. In un secondo momento la concorrente ha avuto un crollo emotivo e ha confidato a Nikita e Andrea di essere intenzionata ad abbandonare il programma, perché provata emotivamente.

Lo sfogo di Antonella

Nel corso della 42esima puntata, i telespettatori sono stati chiamati a votare il secondo finalista all'insaputa dei concorrenti.

Durante la diretta, Antonella Fiordelisi ha appreso di non essere stata votata come seconda finalista.

Inoltre il conduttore ha dato il via a una catena di salvataggio, in cui Milena ha avuto la possibilità di salvare dal televoto eliminatorio una tra Antonella e Nikita e ha scelto quest'ultima. In quel momento Fiordelisi è scoppiata a piangere e ha chiesto di essere mandata a casa se la sua presenza non è più gradita. Al termine della puntata, la concorrente anziché trascorrere del tempo con i suoi compagni d'avventura è andata in camera ed è scoppiata a piangere sotto le lenzuola. Raggiunta da Nikita Pelizon e Andrea Maestrelli, Antonella si è sfogata: "Voglio stare a casa con mamma e papà".

Inoltre ha riferito di non voler più partecipare a un altro Reality Show: "Non sto bene sono stanca davvero". Fiordelisi ha riferito di dover andare dallo psicologo fino a quando non finirà il programma, poiché provata emotivamente.

Antonella delusa anche da Milena Miconi

Antonella Fiordelisi è rimasta delusa anche da Milena Miconi, perché non salvandola nella catena di salvataggio l'ha mandata in nomination diretta: "Non mi merito di stare con queste persone".

Sebbene la 25enne si sia detta felice che Milena abbia salvato Nikita, al comtempo è convinta che Micol e Oriana non meritassero la finale del programma: "Non ce la faccio più perché ho fatto tanto". A detta sua, le altre concorrenti della casa non arvrebbero fatto nulla se non infrangere il regolamento.

Infine la diretta interessata si è detta stupita dal fatto che i telespettatori non riescano a comprendere la sua veridicità.

I genitori di Antonella contro il verdetto del televoto

Su Twitter, il papà della 25enne ha chiesto ai fan di non votare più per salvare la figlia. In un altro tweet, è stato chiesto di non far andare più in studio Antonella visto che ogni volta riceverebbe della batoste.

Infine lo staff di Antonella ha criticato Orietta Berti per i "consigli" dati in studio: "Ti invito a buttare il veleno in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te".