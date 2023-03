Attilio Romita è tornato a criticare il Grande Fratello Vip 7: l'ex concorrente in un'intervista rilasciata al settimanale NuovoTv, ha sostenuto che gli autori gli avrebbero dato visibilità solamente quando c'era da parlare male di lui e metterlo in difficoltà. Inoltre ha riferito che a differenza dei suoi compagni d'avventura, lui non conosceva nessuno degli autori.

La critica di Romita agli autori

Il giornalista ha spiegato che sua figlia non è mai voluta intervenire al Grande Fratello Vip 7 per un motivo ben preciso: era contraria al suo ingresso nella casa di Cinecittà.

Attilio Romita ha detto che avrebbe dovuto seguire il consiglio della figlia poiché si è verificato tutto ciò che aveva previsto, ovvero che ha ricevuto un pessimo trattamento all'interno del programma. A tal proposito l'ex conduttore del Tg1 ha riferito di essere entrato nel Reality Show svantaggiato rispetto ai suoi compagni d'avventura, poiché non aveva ammiratori e non conosceva nessun autore.

In merito agli autori del Grande Fratello Vip 7, l'ex concorrente ha lanciato una dura critica: "Mi hanno dato un po' di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà". A detta di Romita, la figlia aveva previsto tutto questo poiché essendo un giornalista non era molto seguito come gli altri "vipponi".

Attilio contro Edoardo Donnamaria

All'interno della casa di Cinecittà Attilio Romita ha dimostrato di non mandarle a dire ai suoi compagni d'avventura. Tra le persone che più non sopporta c'è Edoardo Donnamaria: secondo lui, il giovane volto di Forum si sarebbe montato la testa al punto da credere di vincere il programma. Al contrario, Romita crede che Donnamaria abbia ricevuto un trattamento di favore da parte degli autori poiché avrebbe bestemmiato per due volte ma la cosa sarebbe stata messa a tacere.

A detta del giornalista, Edoardo sarebbe andato avanti al Grande Fratello Vip 7 solo ed esclusivamente per la storia intrapresa con Antonella Fiordelisi.

Il sogno di Attilio Romita e il rapporto con la compagna

Terminata l'esperienza al Grande Fratello Vip 7 l'ex concorrente ha un sogno nel cassetto: Attilio Romita vorrebbe diventare opinionista del reality show.

Per quanto riguarda il rapporto con Mimma, il giornalista ha spiegato di essere riuscito a trovare la giusta sintonia con la compagna anche se all'inizio non è stato facile: Mimma non voleva essere neanche toccata, ma una notte si è avvicinata lei per accarezzarlo. Romita vorrebbe convolare a nozze con la compagna entro la fine dell'anno e spera che Mimma possa accettare. A mandare su tutte le furie la donna, era stato l'atteggiamento complice di Attilio con Sarah Altobello.