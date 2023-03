Il Grande Fratello Vip 7 ha deciso di cambiare linea autoriale: ai concorrenti è stato infatti richiesto di non utilizzare abiti scollati, di non mostrare i tatuaggi e di non pronunciare più parole offensive o avere atteggiamenti sopra le righe. Poco prima della 40^ puntata, i concorrenti hanno commentato le richieste ricevute dagli autori.

Che cos'è successo?

La puntata del 2 marzo ha fatto da spartiacque per il Grande Fratello Vip 7: Alfonso Signorini ha infatti messo al corrente i "vipponi" di un cambio di linea autoriale finalizzato a rendere il prodotto televisivo ad oggetto più etico e meno tendente ad irregolarità, volgarità o comportamenti irrispettosi del prossimo.

Prima della diretta di giovedì 9 marzo, alcuni "vipponi" si sono così ritrovati a commentare le nuove regole imposte dagli autori. In particolare, Luca Onestini e Andrea Maestrelli hanno riferito a Giaele De Donà di non poter più mettere orecchini con i pendenti mentre lo stesso Maestrelli ha riferito che in confessionale gli sarebbe stato chiesto di applicare il fondotinta anche sui tatuaggi presenti sul braccio in modo da non mostrarli, la camicia invece doveva essere completamente abbottonata.

Il nuovo diktat sarebbe stato confermato anche dalle ragazze in zona beauty: Micol Incorvaia ha spiegato che qualcuno le ha detto di indossare delle calze coprenti, ad Oriana Marzoli ed Antonella Fiordelisi è stato invece fatto divieto di esibire scollature.

Le indecenze, le volgarità, le offese, l'accanimento e le tantissime cose nascoste al pubblico SI ma due tatuaggi NO? 🤦🏻‍♀️ Redicolandia 🤦🏻‍♀️#iostoconnikita #nikiters #gfvip https://t.co/1RDt5KREiZ — ▪️Mimi▪️ (@MimiCoc2) March 9, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

Ovviamente, quanto sta accadendo al Grande Fratello Vip 7 non è passato inosservato ai telespettatori.

Su Twitter, moltissimi utenti hanno criticato il cambio di linea autoriale: "Benvenuti nel Medioevo". A detta di un telespettatore non avrebbe senso chiedere ai concorrenti di modificare il proprio outfit: "Orecchini no, tatuaggio no, scollature no, calze trasparenti no, ma cosa stiamo vedendo nel 2023?". Un altro utente si è detto spiazzato da questo cambio di rotta, dopo che i concorrenti per sei mesi hanno avuto la possibilità di fare tutto ciò che desiderassero.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha compreso la nuova linea dicendo però che la si sarebbe dovuta applicare solo ad atteggiamenti e linguaggio e non agli outfit. Il malcontento di alcuni utenti è aumentato dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria arrivata per via di un atteggiamento offensivo verso la compagna Antonella.