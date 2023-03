Clizia Incorvaia, sorella di Micol, è intervenuta a Casa Chi. Nell'intervista l'influencer siciliana ha commentato l'eliminazione di Antonella Fiordelisi dal programma e non ha speso affatto parole tenere. Al contrario, Clizia ha speso parole dolcissime per l'arrivo in finale della sorella e ha detto la sua sulla relazione nata all'interno della casa tra Micol e Edoardo Tavassi.

Clizia critica Antonella Fiordelisi

Tra Clizia Incorvaia e Antonella Fiordelisi non corre buon sangue: la seconda all'interno della casa di Cinecittà ha più volte espresso giudizi al vetriolo su Micol.

Intervenuta a Casa Chi per un'intervista con Sophie Codegoni, Clizia ha commentato l'eliminazione di Antonella dal Grande Fratello Vip 7: "Questo nome è la risposta che la società si è stufata di gente arrogante e presuntuosa". Al contrario, la compagna di Paolo Ciavarro ritiene che i telespettatori del Reality Show vogliano vedere più persone come Micol: "La gente vuole vedere più gente colta ed elegante di animo".

A chi crede che Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli siano caratterialmente uguali, Clizia ha spiegato che ci sono due modi diversi per dimostrare la propria esuberanza: "Oriana è molto simpatica, non è come Antonella che è saccente e aggressiva".

Infine la diretta interessata ha riferito che Edoardo Donnamaria (attuale fidanzato di Antonella e migliore amico di Paolo Ciavarro) dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 7 è passato da casa loro per una visita: "Io l'ho salutato, ma hanno parlato tra maschietti".

I motivi dell'astio tra Clizia, Micol e Antonella

Cosa c'è alla base dei dissapori tra Clizia, Micol e Antonella Fiordelisi?

Clizia Incorvaia è prossima alle nozze con Paolo Ciavarro, mentre quest'ultimo è uno dei migliori amici di Edoardo Donnamaria: lui è attualmente fidanzato con Antonella Fiordelisi, ma in passato ha avuto una frequentazine con Micol Incorvaia e ora sono rimasti in buoni rapporti.

Per questo motivo Edoardo Donnamaria è tra due fuochi: da un lato i suoi migliori amici, mentre dall'altro l'amore. Ad oggi non è chiaro come si evolverà la situazione tra Clizia, Micol e Antonella: la compagna di Ciavarro sembra non essere minimamente intenzionata ad effettuare una cena a quattro con Fiordelisi e Donnamaria.

Il commento su Tavassi e su Micol finalista

Prima di concludere l'intervista a Casa Chi, Clizia Incorvaia ha riferito di essere felicissima che la sorella Micol Incorvaia sia arrivata in finale. A tal proposito ha raccontato che la famiglia sta festeggiando da una settimana e non vede l'ora di prendere parte alla puntata finale del Grande Fratello Vip 7.

Per quanto riguarda gli "Incorvassi", Clizia è convinta che Edoardo Tavassi sia il ragazzo giusto per la sorella ma per esprimere un giudizio più approfondito vuole vedere come prosegue la relazione lontano dai riflettori.