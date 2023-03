Daniele Dal Moro non ha gradito il modo in cui gli è stato fatto abbandonare il Grande Fratello Vip 7. In seguito alla squalifica comminatagli venerdì 17 marzo, l'ormai ex concorrente è così tornato su Instagram criticando duramente gli autori. Nello specifico, l'imprenditore ha riferito che non invierà alcun video-messaggio per Oriana Marzoli perché non vuole produrre alcune contenuto da far strumentalizzare alla produzione.

Daniele non manderà un messaggio ad Oriana per via dei dissapori con la produzione

In seguito alla squalifica, Daniele Dal Moro è stato costretto ad abbandonare immediatamente la casa del Grande Fratello Vip 7.

Al contrario di quanto accaduto con Edoardo Donnamaria, l'imprenditore veneto è stato fatto uscire in fretta e furia senza neanche poter salutare i suoi compagni d'avventura. Motivo per il quale la compagna Oriana gli ha fatto recapitare una lettera di saluto che lui ha poi postato su Instagram.

Nelle scorse ore, Amedeo Venza e Deianira Marzo avevano annunciato una sorpresa di Daniele per Oriana che sarebbe andata in onda nel corso della puntata di lunedì 20 marzo. A fare chiarezza al riguardo ci ha però pensato lo stesso Dal Moro, spiegando che non ci sarà alcun video-messaggio per la bella venezuelana: "Dovevo essere in studio lunedì… Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo.

La differenza è che Edoardo non è stato prelevato come un latitante. Mi sono rifiutato di mandare qualsiasi tipo di contenuto video da far strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali. Ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri.

Questa è una promessa".

Le prime parole di Dal Moro post-squalifica

In seguito alla squalifica dal Grande Fratello Vip 7, Daniele Dal Moro aveva già lasciato intendere di essere in collera con gli autori. Una volta tornato in possesso del suo account Instagram, l'ex gieffino aveva subito spiegato ai fan di volergli raccontare "due cosine".

In una stories successiva, Dal Moro ha lanciato una vera e propria frecciatina agli autori del programma: "La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. La seconda che le regole sono uguali per tutti”.

A questo punto non è escluso che Daniele stia aspettando la fine del Reality Show per poter fornire la sua versione dei fatti in merito alla squalifica. Nel comunicato emesso dal programma Mediaset si legge che Daniele è stato squalificato a causa di un atteggiamento irruento e irrispettoso tenuto in casa.