Lo scorso venerdì 17 marzo, Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7 ma continua ad essere un protagonista indiscusso. Nella serata di marterdì 21 marzo, l'ex gieffino ha postato una storia, su Instagram, in cui getta nella spazzatura il libro scritto dalla sua ex Martina Nasoni. Al momento non è chiaro se tra i due c'è stato un confronto o meno, ma l'accaduto sta dividendo i follower di Daniele.

Daniele 'chiude' con Martina

Daniele sembra volere chiudere i conti col suo passato. Nella tarda serata di ieri,21 marzo, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato ai suoi follower.

Su Instagram, il 32enne ha pubblicato una storia mentre getta nella spazzatura il libro scritto dalla sua ex Martina Nasoni.

A quanto pare la reazione dell'imprenditore veneto potrebbe essere stata dettata dal gesto di Martina: quest'ultima, dopo essere uscita dalla casa di Cinecittà, dove è stata ospite, ha deciso di rimuovere il follow a Daniele Dal Moro. Al momento non è chiaro se dopo la squalifica dell'imprenditore, tra lui e Martina ci sia stato un'ulteriore confronto o meno.

Che cos'è successo tra i due ex?

Daniele e Martina si sono conosciuti al Grande Fratello Nip 16: lontano dai riflettori i due hanno provato a conoscersi, ma le cose non sono andate come speravano.

Tuttavia, i due ex coinquilini hanno sempre mantenuto un ottimo rapporto amichevole fino a qualche settimana fa.

Il Grande Fratello Vip 7 ha chiamato Martina Nasoni per entrare come ospite nella casa di Cinecittà: in un primo momento sembrava andare tutto bene tra lei e Daniele, ma successivamente sono nate delle discussioni.

Nasoni nel corso di una discussione aveva accusato il suo ex di essersi avvicinato a lei per far ingelosire Oriana Marzoli. Da quel momento è calato il gelo tra i due, fino ad arrivare al gesto di Dal Moro di chiudere i conti col suo passato in modo definitivo.

Il gesto di Daniele nei confronti dell'ex Nasoni divide i follower

Il gesto di Daniele Dal Moro non è passato inosservato sui social. Su Twitter, i fan degli "Oriele" (nome utilizzato per la ship formata da Daniele e Oriana) hanno apprezzato quanto fatto nei confronti di Martina Nasoni, mentre altri utenti hanno criticato l'imprenditore veneto.

Un utente ha commentato: "Daniele Dal Moro buona notte anche a te". Un altro utente ha sostenuto che ha fatto bene, visto l'atteggiamento avuto da Martina quando si trovava all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Un telespettatore del Reality Show invece si è detto contrario, poiché convinto che i libri non debbano mai finire nella spazzatura.