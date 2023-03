In seguito all'ennesimo battibecco Daniele Dal Moro ha deciso di fare chiarezza con Oriana Marzoli, circa la frequentazione nata all'interno del Grande Fratello Vip 7. L'imprenditore veneto ha spiegato di arrabbiarsi con lei solamente perché tiene al loro rapporto. Inoltre ha ammesso per la prima volta di nutrire dei sentimenti veri.

La riflessione di Dal Moro

Nella serata di sabato 4 marzo, Daniele ha deciso di avere un confronto con Oriana per chiarire la sua posizione. Il giovane non ha nascosto che la coinquilina spesso lo rende nervoso a causa delle sue insicurezze e dei suoi dubbi: "Capisco delle cose che non ti piacciono".

Secondo il 32enne, la coppia dovrebbe vivere al meglio le ultime settimane di convivenza forzata nella casa del Grande Fratello Vip 7: "Litigo se mi interessa la persona, se mi interessa far capire un concetto o per cercare di risolvere le cose e non peggiorare la situazione". Dal Moro ha ribadito di essersi affezionato a Oriana, al punto che anche lui spera che lontano dai riflettori la relazione possa proseguire a gonfie vele. Al tempo stesso, però, ha esortato la coinquilina a non pensare troppo a quello che potrebbe accadere tra i due: secondo l'imprenditore, Oriana dovrebbe vivere alla giornata anziché pensare al futuro.

Infine il giovane ha lasciato intendere di nutrire un forte trasporto verso la bella venezuelana: "I sentimenti che provo nei tuoi confronti sono veri".

Ha sofferto come una bestia, usata per creare il personaggio Antonino agli occhi del pubblico. Sfruttata, massacrata, umiliata. Se leggi questo post, vota Oriana. Vota veramente chi merita. #gfvip #oriele pic.twitter.com/QcJPDiT9z9 — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) March 5, 2023

I motivi dell'ultimo litigio tra Daniele e Oriana

I nuovi problemi di coppia tra Daniele e Oriana, sono iniziati a causa di una chiacchierata tra la concorrente venezuelana e Martina Nasoni (ex di Daniele) in cui le due parlavano di lui.

L'imprenditore, dopo averle viste, è andato su tutte le furie e ha accusato Marzoli di non avere fiducia in lui. Al termine della 38esima puntata, i due non sono riusciti a chiarire anzi: Oriana ha origliato un confessionale di Dal Moro, in cui avrebbe sentito il coinquilino sminuire il loro rapporto. Successivamente il 32enne ha cercato di spiegarle di non avere compreso bene le sue parole.

In seguito alle rassicurazioni di Daniele, tra gli "Oriele" sembra esserci un nuovo inizio.

Oriana Marzoli al televoto per essere la prima finalista

Nel frattempo, Oriana Marzoli si trova al televoto con Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Davide Donadei, Andrea Maestrelli e Micol Incorvaia. I "vipponi" non sanno che il televoto è stato aperto per decretare il primo finalista del Grande Fratello Vip 7.

Alfonso Signorini, infatti, ha fatto credere loro che si tratta di un televoto eliminatorio e uno dei concorrenti potrebbe abbandonare la casa di Cinecittà a un passo dalla finale.