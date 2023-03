Il prossimo 3 aprile è prevista la finale del Grande Fratello Vip 7. Dunque, capita spesso che i "vipponi" si trovino spesso a parlare del vincitore. Mercoledì 29 marzo, Giaele De Donà ha rivelato di aver sognato che Nikita vincesse il programma. Edoardo Tavassi però senza peli sulla lingua ha replicato augurandosi che il sogno non diventi realtà poiché secondo lui la modella triestina non meriterebbe di vincere.

Il sogno di Giaele

Nella tarda serata di ieri, alcuni "vipponi" si sono ritrovati a parlare in cortiletto del possibile vincitore del Grande Fratello Vip 7.

A un certo punto Giaele ha riferito di essersi sognata il trionfo di Nikita.

Il racconto dell'influencer è stato interrotto immediatamente da Tavassi che ha controbattuto con sarcasmo: "Speriamo di no". Poco dopo ha aggiunto con ironia: "Va bene tutto, ma...". A quanto pare il fratello di Guendalina Tavassi non sembra essere d'accordo su un'ipotetica vittoria della modella triestina.

Dal canto suo, anche Giaele si è augurata che il sogno non diventi realtà.

Al contrario, l'influencer vorrebbe che a vincere il reality show fosse qualcuno con la quale ha legato nel corso di questi sei mesi. Inoltre ha riferito che nel caso lei non dovesse vincere, sente di essere soddisfatta poiché non credeva di arrivare alla finale. Tavassi invece si è detto contento di essere arrivato alla finale del Grande Fratello Vip 7 con persone con la quale ha legato.

Al tempo stesso, però, ha fatto presente che meritano di arrivare alla fine del programma anche Edoardo Donnamaria e Antonino Spinalbese poiché hanno dato molto al programma.

Il possibile vincitore dei 'vipponi'

Dopo avere ascoltato il sogno di Giaele, i "vipponi" hanno parlato delle precedenti edizioni del Grande Fratello Vip 7.

In particolare, Tavassi ha confidato che il vincitore non è mai scontato. In passato, lui non credeva che Daniele Bossari vincesse contro personaggi come Giulia De Lellis: ascoltando la sua storia e la proposta di matrimonio, Edoardo capì che Daniele poteva essere un ipotetico vincitore. Secondo lui, un altro vincitore scritto fu Tommaso Zorzi. Al contrario, lo scorso anno non poteva che Jessica Selassié potesse vincere il Grande Fratello Vip 7.

La reazione di alcuni utenti del web

La conversazione tra i "vipponi" non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra. In particolare, i fan di Nikita hanno criticato Tavassi: "La perfidia in persona". Un altro utente ha sostenuto che gli "Spartani" sono ossessionati dal gioco.

A detta di un utente, Tavassi nutre un'antipatia senza senso nei confronti della modella triestina. Infine un utente ha sostenuto che Tavassi si sia avvicinato a Nikita negli ultimi giorni, poiché la ritiene forte ai fini del programma.