Giovedì 23 marzo, sulla casa del Grande Fratello Vip 7 è accaduto un episodio che non è passato inosservato: i fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno fatto volare un aereo con un messaggio contro i "vipponi" ancora in gioco. In principio, i concorrenti non avevano compreso il messaggio ma successivamente non ha tardato ad arrivare la replica.

L'episodio che sta facendo discutere

L'eliminazione di Antonella Fiordelisi dal Grande Fratello Vip 7 non ha messo a tacere la rivalità dei vari fandom. Nel pomeriggio di ieri, i fan di Antonella e Edoardo hanno deciso di far volare un aereo con un messaggio indirizzato ai "vipponi" ancora in gioco: "Siete state solo comparse nel GF dei Donnalisi".

All'inizio i concorrenti presenti in giardino ci hanno impiegato un po' per capire il messaggio. Successivamente Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi hanno compreso che si trattava di un messaggio inviato dai fan di Antonella ed Edoardo Donnamaria. Ovviamente, non è tardata ad arrivare la reazione dei concorrenti chiamati in causa: Oriana Marzoli si è domandata se si possono spendere dei soldi per scrivere determinate cose, Micol e Andrea Maestrelli con ironia hanno affermato: "Ciao belli, grazie cucciole". Edoardo Tavassi ha restituito la frecciatina: "Ma noi siamo qua".

Infine tutti insieme hanno salutato il pilota dell'aereo e hanno ironizzato anche sul fatto che lo striscione sia stato fatto volare al contrario.

*Aereo contro da parte dei donnalisi*



Tavassi: “Ma noi siamo qua”

Micol: “Ciao belli”

Oriana: “Ma veramente pagate per questo?”



LORO SONO LA MIA FOTTUTA VITA#gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/SKcwByvUt4 — sisonokevin (@_soleilandia_) March 23, 2023

La reazione di Antonella Fiordelisi sull'aereo fatto volare dai suoi fan

Su Twitter, Antonella Fiordelisi ha postato la foto dell'aereo firmato dai suoi fan e nella didascalia ha scritto: "Stiamo morendo".

Al contrario, Edoardo Donnamaria ha preferito non commentare l'accaduto visto che alcuni concorrenti ancora in gioco sono suoi amici.

In realtà, non è la prima volta che Antonella punzecchia i suoi ex compagni d'avventura del Grande Fratello Vip 7. L'influencer salernitana poco dopo essere stata eliminata dal reality show ha messo dei like ad alcuni commenti dei fan in cui venivano criticate duramente Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Il commento di alcuni utenti sull'aereo dei fan di Antonella contro gli altri 'vipponi'

Sui social, l'aereo fatto volare dai fan di Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria contro gli altri "vipponi" è stato oggetto di discussione. Su Twitter, un utente ha bollato il gesto come una cosa di cattivo gusto: "Brutta figura dei Donnalisi, viva gli Spartani". Un altro utente invece ha ironizzato sullo striscione messo al contrario: "Il pilota è uno di noi". Un altro telespettatore ha fatto notare lo spreco di soldi, visto che Antonella e Edoardo non si trovano più nella casa di Cinecittà.