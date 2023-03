Davide Donadei continua a non comprendere il senso del tweet pubblicato dalla sua ex nel corso della 37^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Secondo Antonella Fiordelisi, l'ex di Davide avrebbe cercato di fare amicizia con lei. Al contrario, Martina Nasoni nelle parole della giovane ha letto una velata stoccata legata ad un possibile tradimento dell'ex tronista.

Il tweet della discordia

Come di consueto, sul finire della puntata, Giulia Salemi legge il sentiment del pubblico nei confronti dei "vipponi". Lo scorso lunedì, l'influencer ha menzionato un tweet pubblicato da Chiara Geme: "Benvenuta nel club Anto, ora fatti consolare dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l'argomento".

Salemi ha specificato che l'autrice del tweet è la ex di Davide e nel messaggio si legge una sorta di stoccata nei confronti dell'attuale concorrente del Reality Show. A tal proposito, Giulia ha chiesto ad Alfonso Signorini di indagare sull'accaduto.

Il commento di Fiordelisi e Nasoni

Nel corso di una chiacchierata, Davide ha fornito dettagli sulla fine della sua relazione: "Le gelosie diventavano tante, c'eravamo annullati completamente". Tuttavia, non ha nascosto che Chiara Rabbi è stata la sua storia più importante: i due hanno condiviso per diverso tempo la casa, l'auto, hanno preso un cane e avevano dei progetti per il futuro.

A quel punto Antonella ha cercato di decifrare il tweet dell'ex di Donadei: "Si è voluta immedesimare in me per come stavo".

Al contrario, Martina Nasoni non crede che l'ex di Davide abbia voluto avvicinarsi a Fiordelisi per quanto accaduto con Donnamaria e Murgia: "Io ho pensato che lui l'avesse tradita".

Davide e Tavassi: è scontro sull'ex di Donadei

La conversazione tra i tre coinquilini successivamente si è spostata sul litigio avuto da Donadei con Edoardo Tavassi: quest'ultimo ha rivolto una domanda al concorrente riguardante la sua precedente relazione, ma ha mandato su tutte le furie Davide.

Nel dettaglio, Antonella crede che Tavassi abbia voluto lanciare una provocazione al coinquilino toccando un tasto dolente: "Ti hanno provocato e ci sei cascato". Dal canto suo, Davide ha riconosciuto di aver avuto una pessima reazione, ma ha ammesso che, quando sente parlare di Chiara Rabbi, non riesce a non stare in silenzio.

Non è escluso che, nella prossima puntata, Chiara Rabbi non arrivi in casa per un confronto con il suo ex.