Martina Nasoni ha abbandonato il Grande Fratello Vip 7: nella 38^ puntata, i tre ospiti hanno dovuto lasciare la casa. L'ex di Daniele Dal Moro dopo essere tornata sui social è stata protagonista di un gesto che non è passato inosservato: la 24enne ha deciso di rimuovere il like all'imprenditore veneto. Probabilmente Martina non ha gradito l'atteggiamento avuto da Daniele nei suoi confronti.

Martina e Daniele si sono conosciuti al Grande Fratello Nip 16: terminato il programma, i due avevano avviato una frequentazione ma le cose non sono mai andate bene.

Lo stesso Dal Moro ha più volte ribadito di non avere mai considerato Martina ma come sua fidanzata.

Che cos'è successo?

Martina Nasoni era entrata in casa come ospite e come ex di Daniele Dal Moro, insieme a Matteo Diamante e Ivana Mrazova rispettivamente ex di Nikita Pelizon e Luca Onestini.

Una volta tornata sui social, i follower di Martina hanno notato una cosa: la 24enne ha smesso di seguire Daniele Dal Moro su Instagram. La giovane avrebbe deciso di prendere le distanze dall'imprenditore veneto, dopo quanto accaduto nella casa di Cinecittà. Al suo ingresso, il gieffino era apparso piuttosto felice di vederla ma poi sono nati i problemi dovuti alla convivenza forzata.

Nel dettaglio, Daniele per non rovinare il rapporto con Oriana Marzoli ha preferito non trascorrere il suo tempo con Martina.

La tensione tra i due ha portato Dal Moro ad avere un duro confronto con Martina: quest'ultima ha accusato il 32enne di averla presa in giro solo per far ingelosire Oriana. Da quel momento tra i due è nata una sorta di guerra, per le tre settimane di permanenza di Nasoni tra lei e il suo ex non c'è stato alcun dialogo.

Al contrario, i due hanno avuto l'ennesima discussione durante la 38^ puntata.

Il messaggio per i fan

Dopo la presa di posizione nei confronti del suo ex, la 24enne ha commentato la sua breve esperienza: "Ci tenevo a ringraziare per tutto il supporto ricevuto". La giovane si è detta consapevole che nella vita non si può piacere a tutti, quindi ha ringraziato le persone che l'hanno capita.

In merito ai concorrenti del Grande Fratello Vip 7, Martina spera di continuare ad avere un rapporto con alcuni di loro. In merito al suo ritorno in casa, la giovane ha ammesso che è stata più dura rispetto alla prima volta poiché si trattava di una situazione completamente diversa. Al tempo stesso, Nasoni ha ringraziato Alfonso Signorini per la possibilità che le è stata data.

Martina ha riferito che sta cercando di abituarsi alla vita di tutti i giorni: anche solo uscire per andare a prendere un caffè, le fa uno strano effetto. Infine ha informato i suoi follower che presto leggerà tutti i messaggi di sostegno ricevuti.