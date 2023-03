Nel corso della semifinale del Grande Fratello Vip 7 in onda lunedì 27 marzo, Micol Incorvaia ha avuto un faccia a faccia con Antonella Fiordelisi: quest'ultima ha messo al corrente l'ex coinquilina che Edoardo Donnamaria gli ha tolto il follow su Instagram. La diretta ha reagito spiegando che, probabilmente, Edoardo ha preferito l'amore all'amicizia.

La reazione di Micol

Tra gli ospiti presenti in studio post-eliminazione è stata invitata Antonella Fiordelisi. Quest'ultima, per tutta la diretta ha più volte punzecchiato Micol.

In un secondo momento, Alfonso Signorini ha dato la possibilità alle due donne di avere un nuovo faccia a faccia.

Durante il botta e risposta, Antonella ha messo al corrente Micol che Donnamaria ha smesso di seguirla su Instagram. A quel punto non ha tardato ad arrivare la reazione dell'influencer siciliana: "Mi dispiace molto che Edoardo abbia fatto questa cosa". Inoltre, ha spiegato che in un secondo momento parlerà con lui in separata sede. La sorella di Clizia Incorvaia ha precisato di non avere mai parlato male di Antonella, ma di averlo fatto solamente nel post-puntata dello scorso lunedì.

Prima di concludere Micol ha punzecchiato Antonella: "Come si sa tira più un pelo che un carro di buoi".

Per chi non avesse seguito, in settimana Edoardo Donnamaria ha deciso di togliere il follow su Instagram a Micol Incorvaia e sua sorella Clizia.

Dal canto suo, anche quest'ultima ha deciso di contraccambiare togliendo il follow.

Alfonso Signorini punge Fiordelisi

In precedenza, Alfonso Signorini aveva lanciato una bordata ad Antonella Fiordelisi.

Scendendo nel dettaglio, Fiordelisi, in un botta e risposta con Micol aveva sostenuto che al termine del Grande Fratello Vip 7 nessuno si ricorderà di lei.

Al contrario, si era detta contenta per l'arrivo in finale di Edoardo Tavassi. Sebbene Micol non sia riuscita a replica alla "rivale" il conduttore ha preso parola e ha punzecchiato Fiordelisi: "Antonella, intanto seduta su quel divano ci stai tu". L'intento è quello di farle capire che tra le due concorrenti, i telespettatori hanno preferito l'atteggiamento di Incorvaia.

Il commento di alcuni utenti del web sullo scontro Micol-Antonella

Ovviamente, il faccia a faccia tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia è stato oggetto di discussione tra i telespettatori del reality show.

Sulla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip 7, un utente ha affermato: "Antonella, chi sta seduta e chi sta in finale?". Un altro utente ha sostenuto che Fiordelisi abbia fatto un'altra brutta figura. Un altro telespettatore, invece, ha spezzato una lancia a favore di Fiordelisi: "Antonella ha solo riportato ciò che è stato detto alle sue spalle".