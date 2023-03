Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini) è intervenuta a Casa Chi: la modella tra i vari argomenti affrontati ha parlato anche dell'invaghimento di Nikita Pelizon nei confronti di Onestini. Secondo il punto di vista dell'influencer, Nikita sarebbe ossessionata dal coinquilino e si sarebbe fatta un film su quello che poteva nascere tra di loro. Secondo Ivana, la modella triestina dovrebbe mettere da parte l'interesse per Luca.

Nikita al centro delle polemiche

Ivana Mrazova ha avuto la possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7 come ospite per tre settimane, insieme a Matteo Diamante (ex di Nikita) e Martina Nasoni (ex di Daniele).

Durante il periodo di permanenza l'influencer ha avuto modo di conoscere meglio Nikita Pelizon: "Due giorni prima di entrare, l'ho vista piangere con Davide perché le faceva male vedere Luca che ballasse". Una volta varcata la porta rossa di Cinecittà, nel post-puntata la modella triestina si è avvicinata a lei e si è complimentata per il rapporto tra lei e Luca Onestini: "Non mi è sembrata sincera".

Secondo il punto di vista di Ivana, Pelizon sta marciando sulla situazione che si è creata con Luca Onestini: nelle settimane in cui lei era dentro la casa, Nikita non le ha mai rivolto la parola e non ha mai parlato dell'invaghimento nei confronti del coinquilino, ma alla sua uscita la modella è tornata a parlare di Luca.

A tal proposito Ivana si è fatta un'idea di Nikita: "La vedo ossessionata, lei si è fatta un film". Inoltre ha sostenuto che non è neanche corretto che lei possa continuare a parlare di Luca, mentre lui no a causa della diffida ricevuta. Ivana Mrazova si è sentita in dovere di dire alla modella che sarebbe meglio se accettasse il 'no' d iLuca per il suo bene..

Infine la 30enne pensava che tra Nikita e il suo ex potesse esserci un ritorno di fiamma visto che tra i due ci sono stati dei baci: il fatto che la modella sia tornata a parlare di Luca, per lei è sembrata una strategia.

Il rapporto tra Ivana e Luca

Nell'intervista a Casa Chi, Ivana è tornata a commentare il rapporto con Luca Onestini.

L'influencer ha precisato che la storia tra lei e il modello non è giunta al capolinea per un tradimento o perché era finito l'amore, ma perché in quel momento stavano vivendo entrambi un momento difficile. La pandemia da Covid-19 non ha fatto altro che peggiorare la situazione tra di loro, visto che nessuno dei due poteva lasciare il proprio paese.

Grazie alla breve esperienza al Grande Fratello Vip 7, Ivana è riuscita a dire tutto ciò che doveva dire al suo ex. Terminato il Reality Show non sa cosa potrebbe succedere, ma è felice di aver avuto un chiarimento con Onestini.