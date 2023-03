Nikita Pelizon è stata protagonista di un gesto che non è passato inosservato: la modella triestina per lanciare una palla a Luca Onestini ha colpito una lampada di vetro, rompendola in mille pezzi. Ovviamente, Nikita non ha commesso il gesto in modo intenzionale, ma l'episodio è stato molto commentato sui social dai telespettatori del programma: con ironia, c'è anche chi ha chiesto addirittura la squalifica della concorrente.

Lampada rotta da Nikita

All'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 si respira un'aria di leggerezza. Nei giorni scorsi è tornato il sereno anche tra Nikita e Luca Onestini.

A proposito di complicità ritrovata tra i due, nel pomeriggio di martedì 21 marzo Nikita ha lanciato in veranda una palla per colpire Luca, ma anziché prendere lui ha colpito una lampada di vetro.

La lampada si è rotta in mille pezzi, sotto lo sguardo incredulo di Micol Incorvaia. Nel video presente sui social, si vede Nikita preoccupata per quanto accaduto e Luca Onestini intento a togliere i vetri dal pavimento.

più di 100k visualizzazioni su Nikita che rompe una lampada di merda, lo adoro 😂😂😂😂😂😂 #gfvip #nikita #nikiters

pic.twitter.com/XcQtWDAnHq — Niki (@NikitaNikivip) March 21, 2023

La situazione tra Nikita e Luca

Nikita Pelizon e Luca Onestini sono di nuovo vicini. Ovviamente, non significa che il concorrente emiliano abbia dato delle speranze alle coinquilina, ma ha semplicemente deciso di depositare l'ascia di guerra a 10 giorni dalla fine del Grande Fratello Vip 7.

Il giorno del compleanno della modella triestina, lo stesso Luca ha deciso di abbracciare la coinquilina per farle gli auguri di compleanno. Tale gesto è stato molto apprezzato dalla diretta interessata, al punto che al termini dei festeggiamenti ha fatto notare che lei e Luca non si scambiavano un abbraccio da quattro mesi.

A testimoniare la ritrovata complicità tra i due c'è anche il gesto della palla tirata per colpire Onestini: nei giorni scorsi, una scena del genere era impensabile poterla vedere.

Nella 43^ puntata, Onestini ha spiegato di pensare tutto quello che ha detto in passato su Pelizon. Oggi, però, preferisce vivere gli ultimi giorni all'interno della casa di Cinecittà in totale tranquillità.

Cosa pensano alcuni fan del riavvicinamento tra Luca e Nikita?

Nel frattempo, il riavvicinamento tra Nikita Pelizon e Luca Onestini è oggetto di discussione anche tra i telespettatori del reality show. Su Twitter, da un lato c'è chi crede che Luca si sia avvicinato alla coinquilina per strategia, mentre dall'altro c'è chi crede nella buona fede del concorrente emiliano.

Un utente ha fatto presente che Onestini ha occhi solo per la sua ex Ivana. Un altro utente invece sostiene che non regge la vicenda legata alla strategia, poiché la modella triestina non vince un televoto da molto tempo. Tuttavia, c'è anche chi fa il "tifo" per un lieto fine tra i due "vipponi".