Nella notte tra mercoledì e giovedì 16 marzo, Nikita Pelizon stava dormendo nel suo letto, quando a un certo punto ha iniziato a parlare. In quel momento Oriana Marzoli si trovava in camera e, nel sentire parlare da sola la coinquilina del Grande Fratello Vip, è scoppiata a ridere.

L'episodio che ha coinvolto Nikita

Nikita Pelizon stava dormendo, quando a un certo punto ha iniziato a parlare nel sonno.

Oriana Marzoli che si trovava in camera, in un primo momento pensava che stesse parlando con lei. Successivamente ha compreso che la coinquilina stesse dormendo e farfugliava parole come "quelli si lasciano".

A quel punto la concorrente venezuelana è scoppiata a ridere per l'imbarazzo. Non è chiaro se al risveglio Marzoli abbia deciso di raccontare l'episodio alla protagonista del gesto oppure abbia preferito non metterla in imbarazzo.

Nikita che parla nel sonno e Oriana lì che la sente e si piscia dal ridere 💀#gfvip #orielepic.twitter.com/BWLohz5Wuz — sisonokevin (@_soleilandia_) March 15, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

L'episodio che ha coinvolto Nikita nel sonno, non è passato inosservato ai telespettatori di Mediaset Extra. Su Twitter, un utente ha commentato con l'ironia l'accaduto: "Nikita parla nel sonno e Oriana lì che la sente e scoppia a ridere". Un altro utente ha fatto notare che è una cosa normalissima parlare nel sonno.

Un altro telespettatore del Reality Show invece non ha apprezzato la reazione di Marzoli, definendo la concorrente un'oca. Stando al giudizio di un utente, la modella triestina avrebbe fatto finta di parlare nel sonno per strategia visto che in puntata non sa più cosa inventare per far parlare di sé stessa.

Tra i vari utenti, c'è chi ha punzecchiato Pelizon chiedendo se anche nel sonno avesse parlato con un accento straniero: la modella è originaria di Trieste, ma quando parla utilizza un accento diverso.

Oriana, Luca e Giaele prendono in giro Nikita

Nel frattempo, nei giorni scorsi Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Luca Onestini si erano divertiti a ironizzare su alcuni atteggiamenti sopra le righe di Nikita Pelizon. Nel dettaglio, i tre coinquilini hanno visto la modella giocare con una piuma in giardino. La concorrente venezuelana ha ironizzato: "Che fa?

La piuma, la piuma. Sta soffiando. No vabbè, ragazzi. Io basta".

Tra Nikita e i tre "vipponi" non corre affatto buon sangue: secondo Luca, Giaele e la stessa Oriana la coinquilina avrebbe deciso di mettere in atto una strategia per catturare l'attenzione dei telespettatori. Va detto che, dopo l'ingresso di Onestini nella casa di Cinecittà, con la modella triestina era nato un ottimo feeling ma si è interrotto quando Pelizon ha deciso di dichiarare i suoi sentimenti.