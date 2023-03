In occasione del compleanno di Nikita Pelizon, gli autori del Grande Fratello Vip 7 hanno organizzato una festa per lei. La serata si è svolta con canti e balli, ma la cosa che ha colpito i fan della modella triestina è stata la preparazione del dolce. Sui social, sta circolando un video in cui si vede Nikita preparare la torta del suo compleanno da sola.

La torta della discordia

Come di consueto, i "vipponi" quando festeggiano il compleanno all'interno della casa di Cinecittà hanno la possibilità di festeggiare con i loro compagni d'avventura. Di solito, viene scelto un tema e i concorrenti più vicini alla festeggiata si occupano di prepare la cena e il dessert.

Su Twitter, sta circolando un video in cui si vede Nikita Pelizon intorno alle 22 preparare la torta del suo compleanno da sola. A un certo punto Milena Miconi si è avvicinata alla coinquilina e ha fatto notare che non è carino prepararsi il dolce da sola: "Non so, è un concetto sbagliato. L'unica cosa da fare... Un gesto carino per un compleanno è preparare un dolce...". La festeggiata nel sentire le parole della coinquilina ha spiegato che se Milena voleva preparare il dessert glielo avrebbe lasciato fare.

Nel vedere l'attrice titubante, Nikita ha aggiunto: "A me non interessa. Basta che questa sera siete tutti felici, ballate e cantante. Quello mi importa...". Insomma, Nikita Pelizon ha preferito fare la torta del suo compleanno da sola, piuttosto che creare nuovi litigi il giorno del suo compleanno.

Milena:non puoi farti la torta da sola.

Nikita:non importa,basta che siete contenti e stasera ballate e cantate tutti.



NON VE LA MERITATE NIKITA.#GFVip #nikiters #donnalisi



pic.twitter.com/kFOfWLiRmr — ei blondie.🧋 (@alessiah79) March 19, 2023

L'ex di Nikita e la sua migliore amica organizzano una sorpresa speciale

Per la festa di Nikita Pelizon, gli autori hanno portato all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7 tutti palloncini a forma di unicorno.

A ora di pranzo, i "vipponi" si sono ritrovati a fare una grigliata in giardino. Le sorprese per il compleanno della modella triestina non sono finite: a tarda sera, sulla casa di Cinecittà sono stati sparati dei fuochi d'artificio. Gli autori del gesto sono stati Matteo Diamante (ex di Nikita) e Giulia (la sua migliore amica).

La 29enne al termine dei festeggiamenti si è detta felice, anche per i dissapori messi da parte da tutti i "vipponi" all'interno del Reality Show.

La reazione di alcuni utenti sulla torta preparata da Nikita

Su Twitter, non è passato inosservato che Nikita Pelizon si sia dovuta preparare la torta di compleanno da sola.

Un utente ha affermato: "Dovrebbero dirlo gli altri a lei 'stai bene e divertiti, questa è la tua festa', invece se ne fregano". Un altro utente ha detto di non essere un fan della modella, ma si è detto lo stesso dispiaciuto. Tra i vari utenti, c'è anche chi ha chiesto perché Antonella Fiordelisi essendo l'unica vicina a Nikita non ha preparato nulla per lei.