In quali rapporti si trova Nikita Pelizon con i suoi genitori? Al Grande Fratello Vip 7 la modella triestina ha riferito di avere un rapporto conflittuale, al punto che nella puntata di lunedì scorso si è emozionata nel ricevere una lettera da loro. In queste ore, però, sui social è apparso un video di maggio 2022 che smentirebbe quanto rivelato dalla gieffina.

Il video che incastrerebbe Nikita

Lo scorso anno, Nikita ha preso parte a Pechino Express in coppia con l'amica Helena Prestes.

Nel video finito al centro delle polemiche, si vede la modella triestina ricevere una lettera dai suoi genitori.

All'interno della missiva la mamma e il papà di Nikita hanno speso parole al miele: "Brava amore, continua così non cambiare e non mollare mai".

Tra le lacrime la ragazza ha ringraziato i genitori per averle fatto sentire il proprio sostegno in un Reality Show piuttosto difficile da affrontare. Anche la compagna d'avventura di Nikita in quell'occasione si è complimentata per le belle parole.

SU TIKTOK NOI FACCIAMO I NUMERONI , MA SONO TUTTI PRO 🧚‍♀️ ANDATE A PUBBLICARE QUESTO VIDEO PER FAVORE E INIZIARE A FARE PROPAGANDA PER ORI. #oriele pic.twitter.com/GzVzXtFC1p — BEBÉ VINCITRICE (@sonolabebe92) March 30, 2023

La versione fornita al GFVip 7

Non ci sarebbe nulla di male nella lettera ricevuta da Nikita a Pechino Express, se non che al Grande Fratello Vip 7 ha riferito una versione completamente opposta.

Scendendo nel dettaglio, la modella durante la semifinale ha ricevuto una lettera dai genitori e dopo essersi emozionata ha rivelato di essere pronta a ricucire un rapporto con loro. Inoltre Nikita ha fatto sapere che se dovesse vincere il reality show di Canale 5 con una parte del montepremi vorrebbe organizzare una crociera per tutta la famiglia.

Nei mesi scorsi, Nikita aveva anche detto di non essere mai andata d'accordo con la mamma. La giovane disse che a causa della religione dei suoi congiunti, il suo stile di vita non venne compreso al punto che fu cacciata da casa per un determinato periodo.

Il commento di alcuni utenti del web

Ovviamente, il video del passato con il racconto di oggi non è passato inosservato ai telespettatori del Grande Fratello Vip 7.

Su Twitter, all'indirizzo di Nikita sono arrivati moltissimi commenti critici da parte degli utenti: "Piano piano vengono fuori gli altarini: ogni reality una lettera dei genitori come se non fossero in buoni rapporti. Tutto studiato e i genitori sono complici per impietosire il pubblico". Un altro telespettatore ha chiosato: "La storia che ha ritrovato i genitori è una falsità". Un altro utente invece ha commentato: "Tutto un fake la lettera dei genitori a Nikita, i rapporti erano buoni".

Tuttavia, tra i vari commenti c'è anche chi continua a sostenere la modella triestina spiegando che i rapporto potrebbero essersi rovinati proprio dopo la partecipazione a Pechino Express.