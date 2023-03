Nikita Pelizon si è resa protagonista di un gesto che non è passato inosservato ai telespettatori del Grande Fratello Vip 7. Nel primo pomeriggio di giovedì 23 marzo, la modella triestina si è cosparsa il corpo con l'olio da cucina. Il motivo? L'intento era quello di avere un'abbronzatura perfetta, in modo da sfoggiarla una volta uscira dalla casa di Cinecittà.

Il gesto di Nikita

Sulla casa di Cinecittà è tornato il bel tempo e il sole. Di conseguenza, i "vipponi" ne hanno approfittato per prendere il sole. Nikita Pelizon prima di raggiungere i suoi compagni d'avventura, è andata in cucina e ha iniziato a spargersi il corpo con l'olio da cucina.

In principio, i telespettatori del Grande Fratello Vip 7 non hanno capito cosa stesse facendo. Probabilmente l'intento della gieffina era quello di avere una buona abbronzatura in vista dell'estate, in mancanza di creme solari o altri prodotti.

la phata che si spalma addosso sul corpo l’olio di oliva della cucina per prendere il sole 💀💀💀💀

usciti di testa proprio #gfvip #oriele #incorvassi pic.twitter.com/ri8Ozt9KOp — commendador (@c0mmendad0r) March 23, 2023

Il commento di alcuni utenti dopo aver visto Nikita cospargere il corpo di olio da cucina

Ovviamente, il gesto di Nikita Pelizon non è passato inosservato ai telespettatori del Reality Show di Canale 5. Su Twitter, il parere di alcuni utenti è stato piuttosto contrastante: da un lato c'è chi ha sostenuto che si è trattato di un pessimo esempio, mentre dall'altro c'è chi ha approvato il gesto "casalingo".

Un utente ha spiegato che anche una sua amica è solita utilizzare l'olio da cucina per un'abbronzatura più veloce. Al contrario, un telespettatore ha sostenuto che è la cosa più sbagliata che si possa fare. Un utente invece ha fatto notare lo spreco di un bene prezioso come l'olio extravergine d'oliva da parte di Nikita. Una dermatologa esperta invece ha sostenuto che cospargere il corpo di olio da cucina prima di prendere il sole è un gesto sbagliato che si commette spesso, poiché non possiedono alcun filtro per proteggere il corpo dai raggi solari.

La riflessione di Nikita sul percorso al GFVip 7

Nel tardo pomeriggio di ieri, i "vipponi" sono stati protagonisti del Grande Fratello Vip Radio. Nikita Pelizon facendo una riflessione sulla sua avventura all'interno della casa di Cinecittà ha confidato, che in principio aveva paura di non essere compresa e pensava di uscire poche settimane dopo l'inizio del programma.

In merito al rapporto instaurato con alcuni "vipponi", la modella triestina ha riferito di avere rivalutato molto Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese.

Al contrario, Nikita non ha parlato del rapporto con Luca Onestini: i due per mesi si sono ignorati, ma nell'ultimo periodo sembra essere tornato il sereno. In particolare, Onestini ha spiegato che vuole vivere gli ultimi giorni di "convivenza forzata" in serenità.