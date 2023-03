Cosa sta succedendo al Grande Fratello Vip? Su Twitter, un utente dal nome "Agent Beast" ha sostenuto come gli autori sarebbero stati messi sulla graticola dall'editore Mediaset. Il motivo? La psicologa avrebbe più volte dato un segnale su due concorrenti, ma nessuno li avrebbe colti. Ovviamente, si tratta solamente di un presunto retroscena poiché non c'è alcuna conferma o smentita. Tuttavia, dalla puntata del 2 marzo qualcosa è cambiato.

Cosa sta succedendo?

In seguito alla puntata del 2 marzo, i "vipponi" sono stati richiamati all'ordine da Alfonso Signorini: il conduttore ha chiesto a tutti di non pronunciare più parole offensive, di avere un atteggiamento più decoroso e di indossare abiti all'altezza di una prima serata targata Mediaset.

Dalla puntata del 9 marzo, le specifiche sono poi diventate ancora più dure: basta ad abiti scollati, orecchini e pendenti troppo vistosi, stop al mostrare tatuaggi o a camicie sbottonate, obbligo di indossare calze coprenti e in generale di non mostrare più scollature.

E' in questo clima che su Twitter, il profilo di "Agent Beast" ha fornito dei presunti retroscena legati al dietro le quinte del programma: "Autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato certi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico". In un secondo tweet si legge: "La psicologa aveva più volte dato un segnale d'allarme ma non è stato preso in considerazione".

L'editore Mediaset avrebbe adesso messo tutti in discussione, tranne Alfonso Signorini, poiché per portare avanti alcune dinamiche del gioco si sarebbe tralasciato il clima che si respirava all'interno della casa del Grande Fratello Vip 7. Da qui l'inversione di rotta degli autori, che avrebbero dato il là ad un codice di condotta-comportamento nuovo di zecca per riparare a delle mancanze e lacune nel prendere per tempo certi provvedimenti legati alla salute mentale dei concorrenti.

Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro al limite

Il riferimento sarebbe alle continue richieste di supporto di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Per quanto riguarda il giovane volto di Forum, da qualche settimana a questa parte il concorrente ha ripetuto sempre più spesso di essere in difficoltà e di non essere lucido. L'imprenditore veneto invece si isola spesso dal resto dei suoi compagni d'avventura.

Lo status psicologico di Edoardo e Daniele sarebbe arrivato insomma al limite dopo sei mesi di "reclusione" nella casa più spiata d'Italia. Da qui una delle possibili condizioni che avrebbe poi condotto lo stesso Donnamaria alla sfuriata contro la compagna Antonella costatagli poi l'espulsione.