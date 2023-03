Nella tarda serata di sabato 25 marzo al Grande Fratello Vip 7 è accaduto un episodio che non è passato inosservato. Edoardo Tavassi si è mostrato infastidito con Nikita Pelizon per l'atteggiamento avuto da una sua fan. La sostenitrice, nel dettaglio, si è appostata fuori la casa di Cinecittà e avrebbe urlato per incoraggiare la modella triestina. In un secondo momento Nikita si è sfogata con Milena Miconi per le esternazioni del coinquilino.

La reazione stizzita di Tavassi

In varie occasioni è capitato che i fan dei "vipponi" andassero all'esterno della casa di Cinecittà per far arrivare dei messaggi ai loro beniamini.

Nella tarda serata del 25 marzo, Edoardo Tavassi ha lasciato intendere di essere infastidito dalle urla di una ragazza che si protrevano per troppo tempo. Rivolgendosi a Nikita Pelizon, il concorrente romano ha sbottato: "Dici alla tua fan che se ne andasse a casa, è da stamattina che sta urlando".

Il concorrente romano ha ironizzato affermando che la fan della modella triestina avrebbe deciso di mettere una tenda all'esterno della casa del Grande Fratello Vip 7: "Dille di andare a casa a riposare e di andare a dormire".

Tavassi: -“Di alla tua fan che se ne andasse a casa che è da stamattina”

Nikita: -“A me fa strano piacere che sia una donna”

Tavassi: -“Ma mandala a dormì”



Però quando urlano per la sua ciurma va bene? Tavassi sei IMBARAZZANTE#gfvip #nikiters pic.twitter.com/VdCHF1omgm — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 25, 2023

Lo sfogo di Nikita dopo il rimprovero di Tavassi

Nikita Pelizon alla richiesta di Tavassi è apparsa piuttosto perplessa.

In un secondo momento la concorrente ha deciso di parlare dell'accaduto con Milena Miconi: "Mi ha detto di mandarli via". La diretta interessata ha riferito che lei non si è mai permessa di chiedere agli altri compagni d'avventura di mandare via i loro fan accorsi per dare una parola di conforto. Inoltre ha precisato di non avere sentito le urla dalla mattina: "Io le ho sentite adesso".

Attualmente Nikita sta vivendo un momento di difficoltà all'interno del Grande Fratello Vip 7: la modella puntata dopo puntata è rimasta senza i suoi amici. Per questo motivo i fan di Pelizon sarebbero andati all'esterno del loft per farle sentire il loro sostegno.

Il commento di alcuni utenti del web

La reazione stizzita di Edoardo Tavassi è stata oggetto di discussione su Twitter.

Un utente ha criticato il fratello di Guendalina Tavassi: "Imbarazzante". A detta di un telespettatore del reality show, Tavassi non avrebbe apprezzato perché le fan sono di Nikita ma se fossero state a favore dei suoi compagni d'avventura non avrebbe detto nulla. Un altro utente ha riferito che il 38enne non si doveva affatto permettere di fare un'osservazione del genere.

Tra i vari commenti, c'è anche chi ha visto dell'ironia nelle parole di Edoardo Tavassi. Infine c'è chi si è complimentato con la modella triestina per la reazione avuta nei confronti del coinquilino: "Brava Nikita, Tavassi è solo un rosicone".