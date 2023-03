Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono stati protagonisti di una discussione piuttosto accesa al Grande Fratello Vip 7. Tutto è iniziato da un gioco, in cui la coppia si stava facendo delle domande per conoscersi meglio: Micol è apparsa infastidita sul fatto che Edoardo non ricordasse neanche la data del suo compleanno. Nella notte tra martedì e mercoledì, i due coinquilini hanno discusso nel van.

I motivi della discussione

Dopo sei mesi di convivenza forzata nella casa di Cinecittà, probabilmente la stanchezza inizia a farsi sentire.

Nella serata di ieri, 28 marzo, Edoardo Tavassi e Micol stavano giocando, facendosi alcune domande: a un certo punto, però, Incorvaia ha sbottato perché Edoardo non ha ricordato la data del suo compleanno.

Stanca delle mancanze di Tavassi, Micol si è sfogata con Giaele De Donà. Tavassi ha ascoltato tutto e a sua volta ha perso le staffe.

Il duro sfogo di Tavassi

All'interno del van la coppia ha continuato a discutere. Nel dettaglio, Micol ha accusato Edoardo di averla mandata a quel paese e di averla definita una sfigata. In seguito alle insinuazioni fatte dalla fidanzata, Tavassi ha perso le staffe e ha iniziato a urlare: "Non mi interessa. Vai avanti così, non me ne frega niente". Come un fiume in piena il fratello di Guendalina Tavassi ha ribadito il suo pensiero sulla fidanzata e ha tirato in ballo un'ipotetica vittoria di Marzoli: "Vai a vincere questo Grande Fratello Vip, fallo vincere a Oriana, lo stai facendo apposta".

Non è la prima volta che la coppia discute in modo acceso. Una prima litigata è avvenuta la notte di Capodanno, quando Micol Incorvaia accusò Tavassi di smunuirla sempre. Dal canto suo il concorrente romano accusò la fidanzata di non riuscire a capire la sua ironia. In quell'occasione la coppia riuscì a chiarire e tornare più unita di prima.

Vai a far vincer Oriana smcncjsjsbdb mi spiace corvi ma se non registrate voi registro io !! pic.twitter.com/9EEElTPXwM — Ara4ver (@Ara4everr) March 29, 2023

Il commento di alcuni utenti del web

Ovviamente, la discussione tra Tavassi e Micol non è passata inosservata ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, un utente ha chiesto cosa c'entrasse Oriana Marzoli nella discussione tra i due.

A detta di un altro telespettatori, all'interno della casa di Cinecittà moltissimi concorrenti si sarebbero avvicinati alla coinquilina venezuelana solo per strategia. Un utente ha sbottato: "Ecco i veri giocatori". Secondo un altro utente, Tavassi e Micol sarebbero i veri strateghi di questo Grande Fratello Vip 7. Tuttavia, va detto che tra i vari commenti c'è anche chi ha spezzato una lancia a favore della coppia. Nel dettaglio, un utente ha fatto notare che Tavassi ha sempre detto che la vincitrice del Reality Show sarà Oriana Marzoli.