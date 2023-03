Lo staff di Alberto De Pisis ha deciso di fare chiarezza sul perché l'influencer non abbia ricevuto sorprese negli ultimi mesi al Grande Fratello Vip 7, dopo che ne aveva ricevuta una dalla mamma in autunno. Stando a quanto si apprende in un comunicato pubblicato sull'account del concorrente, Alberto sapeva che la famiglia non voleva essere coinvolta nella sua partecipazione al reality e ha quindi accettato una sorta di "patto" in tal senso.

Il comunicato dello staff di De Pisis

Alcuni telespettatori si sono domandati perché gli autori del reality show negli ultimi tempi non abbiano fatto ricevere sorprese ad Alberto De Pisis: la prima risale ad alcuni mesi fa, quando il 32enne ha ricevuto la visita della sua mamma.

A fare chiarezza ci ha pensato lo staff dell'influencer in un comunicato pubblicato sul profilo Instagram di Alberto: "La sua famiglia, fatta eccezione per la mamma, ha chiesto di non essere coinvolta (...) Alberto era consapevole di tale posizione prima di entrare".

Il messaggio è stato scritto anche per "scagionare" l'operato degli autori del Grande Fratello Vip 7, che quindi non avrebbero responsabilità nel fatto che il gieffino non abbia ricevuto alcuna sorpresa di recente.

La dedica dei fan di Alberto De Pisis

Alberto De Pisis era quindi al corrente che la sua famiglia non gli avrebbe fatto alcuna sorpresa durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7. Tuttavia, il gieffino può contare sul sostegno dei suoi fan.

Nel primo pomeriggio di domenica 12 marzo, sui cieli della casa di Cinecittà è volato un aereo con dedica indirizzato a De Pisis: "EdoBerto to be continued".

A quanto pare il messaggio è stato inviato da alcuni fan di Alberto e di Edoardo Donnamaria: i due all'interno del programma hanno instaurato un bel rapporto di amicizia.

Nella 40^ puntata Donnamaria è stato squalificato dal programma, ma i fan sono sicuri che tra i due l'amicizia proseguirà anche lontano dai riflettori.

Il percorso recente di Alberto al GFVip 7

Nelle scorse settimane Alberto De Pisis nella casa ha dichiarato di non appartenere a nessuno dei due gruppi tra "Spartani" e "Persiani".

Tuttavia passa parte del tempo con il primo gruppo, avendo instaurato un buon rapporto con Giaele De Donà (i due si erano conosciuti prima del Reality Show), Oriana Marzoli e Milena Miconi. In particolare, quest'ultima nell'ultimo periodo ha dato dei consigli preziosi al 32enne di Gorizia durante un momento di difficoltà emotiva.