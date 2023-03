La frequentazione nata al Grande Fratello Vip 7 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi sembra essere giunta al capolinea, in particolare dopo che l'influencer ha scoperto una serie di atteggiamenti complici tra lui e Nicole Murgia, la quale nel frattempo è stata eliminata dal gioco dopo il televoto.

Intanto Daniele Dal Moro, nel corso di una conversazione con Edoardo, ha riferito una confidenza avuta da Antonella in cui gli avrebbe riferito di aver sostanzialmente rivalutato il suo ex Gianluca.

Le dichiarazioni di Dal Moro

Nella giornata di martedì 28 febbraio Daniele Dal Moro ed Edoardo Donnamaria si sono ritrovati a parlare nel cortiletto di Antonella Fiordelisi.

In particolare, Daniele veneto ha riferito di avere ricevuto una confidenza dall'influencer salernitana riguardante il suo ex Gianluca: "Mi ha detto di aver chiuso con una persona che le dimostrava molto più di quello che le dimostri tu". Dal Moro ha avuto l'impressione che Antonella non abbia parlato da donna innamorata, al tempo stesso ha pensato che nella prossima puntata sicuramente verrà fatta una clip su questa confidenza.

Dopo aver ascoltato Daniele, Edoardo Donnamaria ha riferito di avere ricevuto una confidenza diversa da Antonella: "Sai come mi ha detto? Ha capito che non era innamorata di questa persona e non ci tornerebbe mai insieme". Mettendo a confronto le due confidenze, Edoardo è apparso perplesso e non ha esitato a giudicare come incoerente Antonella.

Nel frattempo fra i commenti su Twitter sotto al video che ha immortalato questa conversazione c'è chi sostiene che Antonella avrebbe detto una cosa diversa rispetto a quanto riferito da Daniele.

Daniele spillando che Antonella gli ha detto che rivaluta Jeanluke perchè lui gli dimostrava amore ma non sa che è stato accusato di stalking 💀💀💀 #oriele #gfvip pic.twitter.com/l5GEsPtlqT — bebè era• a 🌙 (@uunformat) March 1, 2023

Gianluca Benincasa sarebbe dovuto entrare nella casa del GFVip 7

Antonella Fiordelisi non è ovviamente a conoscenza di quanto è accaduto all'esterno del Reality Show: il suo ex Gianluca Benincasa sarebbe dovuto entrare in casa alcune settimane fa insieme a Matteo Diamante (ex di Nikita Pelizon), Martina Nasoni (ex di Daniele Dal Moro) e Ivana Mrazova (ex di Luca Onestini).

Durante il periodo di quarantena preventiva, però, Gianluca era stato messo al corrente dal suo manager che non sarebbe più entrato a causa di un esposto presentato dai genitori di Antonella in cui si chiedeva un divieto di avvicinamento.

Ovviamente, l'ex di Antonella si è immediatamente difeso dalle accuse e in un'intervista ha detto di voler dimostrare che fra lui e l'influencer c'è sempre stata una relazione sana, aggiungendo anche che lui e Antonella non si sarebbero mai del tutto lasciati prima dell'ingresso della ragazza nel reality a settembre.