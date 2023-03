Daniele Dal Moro dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7 è tornato attivo sui social. Con un post Instagram in cui ha pubblicato una propria fotografia, l’imprenditore veneto ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto in questi mesi nella casa, inoltre ma si è tolto anche qualche sassolino dalla scarpa, affermando: ‘Le regole sono uguali per tutti’.

Le prime parole di Daniele Dal Moro dopo la squalifica

Dopo essere uscito dalla casa di Cinecittà, Daniele Dal Moro ha ripreso il suo smartphone ed è tornato attivo su Instagram.

L’imprenditore veneto ha deciso di ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto: “Grazie davvero a tutte le persone che in questi mesi hanno speso anche solo un minuto per me, che sono solo un ragazzo come tanti”.

Poi ha riferito che le cose da raccontare sono davvero tante, ma che ci sarà tempo per farlo. Successivamente ha chiosato: “Vi ringrazio con tutto il cuore perché il vostro affetto vale più di qualsiasi finale”. Nella parte conclusiva del post l’imprenditore veneto si è tolto qualche sassolino dalla scarpa: “La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. La seconda che le regole sono uguali per tutti”.

In alcune stories sempre su Instagram, inoltre, l’ormai ex concorrente ha postato alcuni video dell’episodio "incriminato": in essi si vede Daniele in cucina con Oriana, quando a un certo punto afferra il viso della coinquilina e mette le mani al collo.

A tal proposto il diretto interessato ha scritto: "Se non posso più nemmeno giocare con la ragazza con cui convivo, piango, rido e litigo da cinque mesi allora non chiamatelo reality", infine ha aggiunto: "Andate a chiederlo a Oriana se le stavo facendo male".

Il comunicato del Grande Fratello Vip 7 sulla squalifica di Daniele

Nel pomeriggio di venerdì 17 marzo la pagina ufficiale del Grande Fratello Vip 7 ha reso nota la squalifica di Daniele Dal Moro: “Dopo i numerosi richiami delle scorse settimane, ieri notte il concorrente ha usato espressioni volgari, tenuto atteggiamenti irruenti è irrispettosi, infrangendo il regolamento”.

In seguito al provvedimento disciplinare il 32enne ha dovuto abbandonare il programma immediatamente, senza neanche avere l’opportunità di salutare i suoi compagni d’avventura. I concorrenti infatti sono stati informati della decisione in seguito da parte degli autori.