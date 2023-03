In occasione della 42esima puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda giovedì 16 marzo, in studio c'è stato un botta e risposta tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. Poco dopo lo staff di Antonella, su Twitter, ha chiesto all'opinionista di non "sputare" veleno su una ragazza che "è molto più educata di lei". Inoltre all'indirizzo della cantante sono arrivate delle critiche anche dal punto di vista professionale.

Il botta e risposta tra Berti e Fiordelisi

Durante la puntata, i sette "vipponi" al televoto non sapevano di essere in un televoto per il secondo finalista.

Al momento del verdetto finale a tre, Alfonso Signorini ha chiesto a Nikita, Antonella Fiordelisi e Micol di raggiungere lo studio.

Prima di sapere come fossero andate le cose, il conduttore ha dato modo alle tre concorrenti di interagire con le opinioniste. Arrivato il turno di Orietta Berti ha esordito: "Nella vita ho sempre ammirato le persone educate che si guadagnano la pagnotta col sorriso". Al termine del discorso Berti ha detto ad Antonella: "Te lo dico per l'ultima volta: devi guadagnarti la pagnotta con il sorriso, non con l'arroganza".

Fiordelisi anziché rispondere ha optato per la via del silenzio, poiché ritiene che l'opinionista abbia detto delle cose non veritiere sul suo conto.

Il tweet dello staff di Antonella Fiordelisi

In seguito allo scambio di opinioni tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi, lo staff di quest'ultima ha deciso di prendere posizione su Twitter: "Cara Orietta sicuramente la dialettica non è il tuo forte". Successivamente l'opinionista è stata criticata dal punto di vista professionale: "Sei una cantante a mio giudizio mediocre".

Nel proseguo del tweet, lo staff di Antonella ha fatto una richiesta specifica all'indirizzo di Berti: "Ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso a una ragazza che sicuramente è molto più educata di te".

In un altro tweet invece, i fan di Antonella Fiordelisi sono stati invitati a non votare, poiché ogni volta la 25enne verrebbe umiliata in studio.

#donnalisi #gfvip cara Orietta la dialettica non è sicuramente il tuo forte, dopotutto sei una cantante (a mio giudizio anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno che hai in corpo a casa tua e non addosso ad una ragazza che sicuramente è molto più educata di te. — Antonella Fiordelisi (@Anto_Fiordelisi) March 16, 2023

La reazione di alcuni utenti del web

La critica dello staff di Antonella Fiodelisi nei confronti di Orietta Berti non è passata inosservata ai telespettatori del Reality Show. Un utente ha spezzato una lancia a favore dell'opinionista: "Quando Sonia Bruganelli difende Antonella però va tutto bene? Scendete dal piedistallo". Un altro utente invece ha condiviso il pensiero dello staff: "Incommentabile Orietta se per lei gli altri sono più educati di Antonella".

Secondo un telespettatore il tweet pubblicato dallo staff di Antonella contro Orietta Berti è stata una caduta di stile: "Se dovete fare queste brutte figure, disattivate i social".