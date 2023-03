Oriana Marzoli continua a nutrire dei dubbi su Daniele Dal Moro: la bella venezuelana è scoppiata a piangere, a causa di un mancato saluto da parte dell'imprenditore veneto. Parlando con Milena Miconi, la giovane ha riferito di temere che Daniele non sia realmente interessato a lei. Dal punto di vista dell'attrice romana, Oriana è perfetta così ma il problema è il carattere complesso dell'imprenditore veneto.

I consigli di Milena

Al Grande Fratello Vip 7, martedì 7 marzo, Oriana ha avuto un crollo emotivo a causa della freddezza di Daniele: la giovane ci è rimasta male perché l'imprenditore al suo risveglio non l'ha neanche degnata di un saluto.

Parlando in camera con Milena Miconi, la 30enne venezuelana è scoppiata in lacrime e ha affermato: "A me le parole vanno bene fino a un certo punto, contano i fatti". Inoltre non ha nascosto di soffrire per il fatto che il coinquilino non la consideri per gran parte della giornata.

Nel vedere Oriana Marzoli in difficoltà, Milena ha cercato di rassicurarla: "Non sei tu il problema". L'attrice ha evidenziato che la coinquilina chiede solamente qualche attenzione in più da una persona alla quale si è affezionata. A detta sua, Daniele ha un carattere complesso e nel momento in cui dice di essere anche lui affezionato a Oriana dovrebbe dimostrarlo anche con i fatti. Alle parole della coinquilina, Marzoli ha anche fatto notare che Dal Moro non vuole dormire con lei.

A quel punto Milena ha aggiunto che Marzoli non deve farsi andare bene tutto nel rapporto con Daniele: "Io d'istinto ti direi, lascialo stare".

Milena: "Ori non sei tu (il problema), tu chiedi una roba normale che tutte noi donne vorrebbero ma anche gli uomini..."



I dubbi di Oriana su Daniele

Dopo aver ricevuto dei consigli preziosi da Milena Miconi, Oriana si è sfogata con Luca Onestini.

La concorrente ha spiegato di essere sempre stata corteggiata anche da persone famose, quindi non è più disposta a soffrire per gli atteggiamento di Daniele Dal Moro. Il fatto che l'imprenditore veneto continua a rifiutare di dormire con lei, continua ad avere un comportamento altalenante e la considera pochissimo all'interno della casa non fa altro che aumentare le sue insicurezze.

Al momento Marzoli sembra essere intenzionata ad interrompere la frequentazione, ma non è escluso che nel corso della 40^ puntata del Grande Fratello Vip 7 tra i due ci sia un chiarimento.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, moltissimi utenti hanno apprezzato il gesto di Milena Miconi nei confronti di Oriana Marzoli. Un utente ha commentato: "Milena ha un istinto materno con Oriana, grazie". Un altro utente ha criticato Dal Moro: "Daniele deve dimostrare non bastano le parole, deve ritornare quello di qualche settimana fa perché se non fa un passo lui la perde". Un altro utente invece ha chiosato: "Ha ragione Oriana. Le belle parole non servono a niente se non ci sono i fatti. Qui non si parla di grandi gesti ma di un minimo".