La conoscenza nata al Grande Fratello Vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è nuovamente in crisi: a scatenare l'ennesima discussione fra i due coinquilini è stata una chiacchierata amichevole tra la bella venezuelana e Martina Nasoni, ex dell'imprenditore veneto. Il giorno seguente la lite, Marzoli si è confidato con Milena Miconi spiegando che ogni passo che cerca di fare verso Daniele si rivela sempre sbagliato.

Lo sconforto di Oriana

Oriana Marzoli è apparsa dispiaciuta per l'ennesima discussione con Daniele e parlando con Milena Miconi, la giovane ha riferito che il suo intento era quello di migliorare il rapporto.

Inoltre sperava che parlando con Martina che conosce bene Daniele, protessero migliorare alcuni atteggiamenti e capire cosa possa dare fastidio all'imprenditore. Rammaricata per la nuova crisi, la giovane ha affermato: "Ogni passo che faccio sbaglio".

Dopo aver ascoltato lo sfogo della bella venezuelana, Milena ha cercato di darle alcuni consigli. Secondo lei, Daniele ha una personalità molto complessa: "Ha i suoi momenti di rabbia, poi gli passa". Sulla base di quanto dichiarato l'attrice ha spronato Marzoli ad essere più comprensiva nei confronti del coinquilino: "Basta che tu capisca com'è fatto". A detta di Miconi, Dal Moro ha un comportamento altalenante per via del suo passato, ma nel momento in cui comprende che la persona davanti a lui ha capito il suo modo di essere è disposto a donare il suo mille.

A tal proposito la gieffina ha consigliato a Oriana di pensare di più prima di agire, in modo da non ritrovarsi in situazioni che potrebbero compromettere il rapporto con l'imprenditore.

bello il discorso di milena peccato che quando sta davanti al veneto non dice mai nulla #oriele pic.twitter.com/mNbK0GIt76 — Ari 🧃 (@sonoary) March 2, 2023

I motivi della lite

Nella serata di mercoledì 1° marzo i "vipponi" hanno avuto la possibilità di festeggiare.

A un certo punto Oriana ha deciso di chiedere consiglio a Martina su come comportarsi con Daniele, poiché non sempre riesce a comprendere i suoi atteggiamenti. Nella conversazione è emerso che Marzoli vorrebbe continuare la conoscenza anche lontano dal Reality Show. Inoltre è convinta di piacere esteticamente al coinquilino.

Dal canto suo, Martina ha consigliato alla giovane di lasciar "respirare" Dal Moro soprattutto quando ha dei momenti "no".

Mentre le due ragazze stavano parlando, il 32enne veneto si è svegliato e non ha gradito di vederle parlare. Immediatamente Daniele ha detto di non voler più avere nessun contatto con Oriana. Successivamente ha riferito alla stessa coinquilina di non rivolgerle più parola fino alla fine del programma. A detta di Daniele Dal Moro, Marzoli è una persona immatura. Al contrario, la giovane ha precisato che nel suo gesto non c'era alcuna malizia ma solo un tentativo di migliorare il suo rapporto.