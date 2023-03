Il Grande Fratello Vip è iniziato a settembre 2022 e manca sempre meno alla tanto ambita finale. Nel corso del reality sono sempre stati presenti gli ex vipponi, spesso anche chiamati a fare coreografie prima della fine del programma. Tuttavia, nelle ultime tre settimane, a causa di una scelta editoriale, il GFVip è diventato un gioco meno volgare, con delle modifiche all’interno della casa e anche fuori, come ad esempio la scomparsa degli ex concorrenti in studio, così come confermato anche da Sarah Altobello.

Grande Fratello, le parole di Sarah sulla decisione dei programma di non avere i concorrenti in studio

All’inizio si trattava solo di rumor, confermato poi dallo stesso Alfonso Signorini, il quale ha spiegato che Pier Silvio Berlusconi non era contento della piega che aveva preso il reality. Questi cambiamenti, oltre a portare ad un cambio di comportamento dei vipponi, ha portato anche all'eliminazione dei vipponi presenti in studio. A far chiarezza sulla questione della scomparsa degli ex fuoriusciti, è stata l'ex concorrente, Sarah Altobello che ha precisato anche che nella casa si viveva per le liti.

Intervistata da Fanpage l'ex vippona ha dichiarato: “Dopo l’uscita dal GFVip, non sono tornata in studio.

Dicono siano state decisioni dall’alto e che il reality non era più come prima e aveva preso una piega strana. Mi sarebbe piaciuto essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi. Io sono uscita dalla casa e pensavo di tornare in studio il lunedì seguente, invece i mio manager mi ha detto che non sarà così e che è stata una scelta di Piersilvio Berlusconi”.

Sarah ha poi aggiunto dicendo: "Questa è una decisione che riguarda tutti, infatti in puntata ci sono solo tre o quattro concorrenti. Queste sono le conseguenze per aver tenuto un atteggiamento poco consono al programma, ne paghiamo tutti le conseguenze. Spero solo che alla finale possiamo partecipare tutti quanti".

Anticipazioni GFVip puntata 16 marzo

Nella puntata di giovedì 16 marzo 2023, verrà decretato il secondo finalista di questa edizione del GFVip. Al televoto sono: Nikita, Daniele, Antonella, Micol, Milena, Giaele e Luca Onestini. Stando ai sondaggi la vincitrice dovrebbe essere Nikita la seconda finalista dopo Oriana Marzoli. Spazio poi alle sorprese, infatti secondo quanto rivelato da Federica Panicucci a Mattino 5, ci saranno delle dolci sorprese per Micol Incorvaia e Andrea Maestrelli. Questa sarà inoltre l’ultima puntata del Grande Fratello Vip in onda di giovedì, le ultime 3 puntate andranno in onda di lunedì, in attesa della finale del 3 aprile.

Non resta dunque che attendere la nuova puntata per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata d'Italia.