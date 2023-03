Edoardo Tavassi è finito al centro di una nuova polemica. I fan di Nikita Pelizon hanno criticato il concorrente romano insinuando di avere commesso un gesto poco galante nei confronti della modella triestina: Edoardo ha ceduto il suo sgabello a Nikita, ma avendo le mani occupate lo ha avvicinato con il piede.

A detta dei fan di Pelizon, la migliore rivincita per Nikita sarebbe quella di diventare finalista a dispetto di Edoardo.

Lo sgabello della discordia

Durante l'ora di cena, domenica 26 marzo i "vipponi" si sono ritrovati in cucina a mangiare.

Tra i concorrenti rimasti in piedi senza una seduta, c'è stata Nikita. Edoardo Tavassi appena finito di mangiare ha deciso di cedere il suo sgabello alla coinquilina, ma il modo in cui lo ha fatto non è stato gradito dai fan della modella. Nel dettaglio, Edoardo ha avvicinato lo sgabello verso Nikita con il piede.

Per dovere di cronaca, va detto che in quel momento Edoardo aveva entrambi le mani occupate. Per questo motivo ha preferito avvicinare lo sgabello col piede, in modo che Nikita potesse immediatamente sedersi per mangiare anche lei.

La galanteria di Tavassi nel porgere lo sgabello a Nikita… e Nikita educata ringrazia…



Mandiamola in Finale, solo così possiamo riprenderci la rivincita SU



APP MEDIASET

SITO GF➡️TELEVOTO

SMS (SMS al 477.000.2 )

SMART TV

#GFvip #donnalisi #fiorde pic.twitter.com/8EUpMnFeKS — Cry_96 (@iostoconikita) March 26, 2023

La reazione dei fan di Nikita al gesto di Edoardo

Su Twitter, i fan di Nikita hanno criticato Edoardo: "La galanteria di Tavassi nel porgere lo sgabello a Nikita e lei educata ringrazia".

A tal proposito l'utente in questione ha sostenuto che la migliore rivincita di Pelizon sarebbe votarla per farla diventare quarta finalista del Grande Fratello Vip 7 prima del concorrente romano. Un altro telespettatore del Reality Show ha affermato: "A questo punto preferisco Luca Onestini rispetto a Edoardo Tavassi". Secondo un utente, all'interno della casa di Cinecittà sono pochissimi concorrenti ad essere educati.

Tuttavia, c'è anche chi ha sostenuto che le fan di Nikita siano esagerate: secondo un telespettatore, Edoardo ha avvicinato lo sgabello col piede, solo perché aveva le mani occupate.

Tavassi criticato dalle fan di Nikita per un altro episodio

Nel frattempo, la sera prima Edoardo Tavassi era stato criticato dalle fan di Nikita per un altro suo gesto.

Nello specifico, Edoardo aveva chiesto a Nikita di far smettere di urlare una sua fan visto che si trovava all'esterno della casa di Cinecittà dalla mattina: "Dille di andare a casa a riposare e di andare a dormire". In un secondo momento la modella triestina parlando con Milena si era detta spiazzata per la richiesta di Edoardo: secondo Nikita, il coinquilino non si sarebbe dovuto permettere di chiederle di mandare via una fan visto che lei non ha mai detto nulla quando all'esterno della casa c'erano i fan di Tavassi. Ovviamente, tale episodio aveva mandato su tutte le furie i fan della modella triestina.