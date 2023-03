In occasione della semifinale del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 27 marzo, la mamma di Tavassi ha lanciato una frecciatina a Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tutto è partito da un faccia a faccia tra l'ex gieffina e Micol Incorvaia: a quanto pare, le offese di Fiordelisi non sono affatto state gradite da Emanuela Fuin. Secondo quest'ultima, Micol non ha nulla da invidiare a nessuno anche perché al suo fianco ha un vero uomo.

La stoccata di Emanuela Fuin

Antonella Fiordelisi per tutta la diretta ha punzecchiato Micol Incorvaia. In occasione di un faccia a faccia ha messo al corrente la "rivale" che Edoardo Donnamaria ha rimosso il follow a lei e Clizia.

Inoltre ha riferito che Donnamaria non è mai stato attratto da lei. Infine Antonella ha anche detto che Donnamaria al suo fianco ha una Ferrari, mentre Tavassi una Panda.

Su Instagram, non ha tardato ad arrivare la reazione della mamma di Tavassi. Emanuela Fuin ha postato una stories, in cui ha speso parole al miele nei confronti di Micol Incorvaia: "E' stupenda, non ha nulla da invidiare a nessuno. Oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza". Ma non solo, la mamma di Tavassi ha lanciato una stoccata anche a Donnamaria: "Aggiungerei che Micol accanto ha un vero uomo, non uno slave".

La reazione della sorella di Micol Incorvaia

Il faccia a faccia tra Micol e Antonella non è stato gradito neanche da Clizia Incorvaia che ha postato alcune stories contro Fiordelisi: in una prima ha utilizzato una frase in dialetto siciliano, mentre nella seconda ha definito l'influencer salernitana una "mitomane".

Clizia Incorvaia ha anche condiviso la stories della mamma di Tavassi, in cui veniva elogiata Micol.

Il commento di alcuni utenti del web

Sui social, moltissimi telespettatori del Grande Fratello Vip 7 hanno commentato la diatriba tra Micol, la mamma di Tavassi, Clizia, Antonella e Micol.

Ovviamente, i vari fan hanno spezzato una lancia a favore per ognuno dei loro beniamini.

Un utente ha criticato Antonella Fiordelisi per le offese gratuite nei confronti di Micol Incorvaia. Un altro utente invece, ha punzecchiato Edoardo Donnamaria per avere tolto il follow alle sorelle Incorvaia solo per compiacere alla sua fidanzata. Al contrario, un telespettatore ha difeso Fiordelisi. Dallo studio, Giulia Salemi ha preferito non leggere i tweet del web sul faccia a faccia tra Antonella FIordelisi e Micol Incorvaia. La diretta interessata ha spiegato che forse era meglio non leggere i commenti, poiché la maggior parte dei telespettatori ha giudicato il confronto-scontro infantile e di basso livello.