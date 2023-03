Nella casa del Grande Fratello Vip 7 le tensioni sono sempre all'ordine del giorno. Nella serata di mercoledì 22 marzo, Oriana Marzoli ha criticato e imitato Nikita Pelizon per la reazione avuta dopo averle chiesto se voleva giocare con gli altri a "obbligo e verità". Secondo la concorrente venezuelana, la coinquilina l'avrebbe guardata come per dire che stava dicendo una cosa banale e superficiale.

Oriana infastidita dalla reazione di Nikita

Dal momento che mancano pochi giorni alla finale del Grande Fratello Vip 7, i "vipponi" hanno deciso di accantonare i dissapori del passato.

Tuttavia, nella serata di ieri è accaduto qualcosa che ha infastidito Oriana. Scendendo nel dettaglio, la concorrente venezuelana ha raggiunto Nikita per chiederle se voleva giocare con gli altri a "obbligo e verità". In un secondo momento Marzoli ha raggiunto i suoi compagni d'avventura e ha raccontato che la modella triestina l'ha fissata con uno sguardo perplesso che non le è affatto piaciuto: "Ti giuro uno sguardo che mi mette...hai capito?". Oriana ha criticato l'atteggiamento di Nikita: "Fa quello sguardo e poi dice cioè? Ma non ho detto una cavolata".

Non contenta la 31enne sudamericana ha imitato anche Nikita con l'accento americano: "Forse è una cosa troppo banale e superficiale? Forse è più interessante e più profondo parlare di unicorni?".

A detta di Oriana, Nikita spesso guarda i suoi compagni d'avventura con un sguardo tipico delle persone americane quando dicono "what?".

I motivi dell'astio di Oriana e Nikita

Tra Oriana e Nikita non è mai corso buon sangue. In particolare, la prima ha sempre nutrito una sorta di gelosia nei confronti della modella triestina anche a causa del rapporto che Pelizon ha instaurato con Daniele Dal Moro.

Nelle settimane precedenti, Marzoli si era ritrovata a parlare con Giaele del rifiuto di Nikita di fare una foto-ricordo per il suo compleanno. A detta della 31enne sudamericana la richiesta di fare una foto era stata avanzata, ma la modella avrebbe declinato. In quell'occasione Oriana aveva criticato Nikita: "Da adesso in poi neanche un ciao".

La prima finalista del Grande Fratello Vip 7 è convinta che la coinquilina abbia messo in atto una strategia per apparire meglio agli occhi dei telespettatori.

Nikita presa in giro per alcuni suoi atteggiamenti

Non è la prima volta che modella triestina finisce al centro delle critiche dei suoi compagni d'avventura. Nei giorni scorsi, Giaele, Luca Onestini e Oriana aveva preso in giro Nikita per averla vista giocare con una piuma.

Con tono ironico Marzoli aveva commentato l'atteggiamento di Pelizon: "Che fa? La piuma, la piuma. Sta soffiando. No vabbè, ragazzi. Io basta".