Nel corso della 41^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 13 marzo, Oriana Marzoli nel post-puntata ha criticato duramente la coinquilina, sostenendo che voglia passare come "vittima". Tutto è partito da Alfonso Signorini che ha voluto vederci chiaro su Nikita Pelizon: la modella triestina ritiene che tutti i suoi compagni d'avventura (esclusa Antonella Fiordelisi) vogliano escluderla dalle attività della casa.

Il cartellone della discordia

Per festeggiare il 31esimo compleanno di Oriana, le sue amiche hanno deciso di farle dei cartelloni con foto e dediche.

Tra tutte le persone che hanno scritto un pensiero alla festeggiata, la grande assente è stata Nikita: Oriana aveva chiesto di fare una foto-ricordo, nonostante gli attriti. In puntata, però, è emerso che Giaele De Donà abbia escluso volutamente la modella triestina poiché non sarebbe amica di Marzoli.

Tuttavia, nel corso della diretta Edoardo Tavassi ha ribadito che nessuno vuole escludere Nikita: l'esempio è il riavvicimento di Antonella e l'ottimo feeling nato nelle ultime settimane con Andrea Maestrelli. Secondo Tavassi, Pelizon vuole passare da vittima per attirare l'attenzione dei telespettatori.

Lo sfogo post-puntata di Oriana su Nikita

Per tutta la diretta, Oriana e Nikita hanno battibeccato.

Al termine della diretta, la bella venezuelana si è sfogata in cortiletto con Luca Onestini e Giaele: "Da adesso in poi neanche un ciao". A detta sua, la coinquilina ha iniziato a recitare una parte per entrare nelle grazie dei telespettatori: "Vuole far passare questo messaggio...". Al contrario, la diretta interessata è convinta che sia Nikita ad auto-isolarsi dal resto dei suoi compagni d'avventura.

A fare eco alle parole di Marzoli, ci ha pensato Giaele. Quest'ultima non ha gradito la nomination ricevuta da Pelizon e ha sbottato: "Non mi deve dare neanche il buon giorno". Secondo l'imprenditrice, Nikita avrebbe dovuto nominare Luca visti i loro trascorsi: "È una stratega". A quel punto Oriana ha ribadito che dopo avere chiesto la foto con Antonella, l'ha chiesto anche a Nikita: "È una bugiarda".

Oriana: -“Da adesso in poi neanche ciao”

Giaele: -“Nikita non mi deve dare neanche il buongiorno”



Immagino che dopo questa Nikita, si andrà a buttare giù da un dirupo 😭#gfvip #nikiters pic.twitter.com/ZkW1yCbXFN — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 14, 2023

Luca Onestini attacca Nikita e gli autori

Il pensiero di Luca Onestini su Nikita Pelizon non è stato differente dalle sue amiche. Secondo lui, gli autori avrebbero messo insieme delle clip per far passare la modella triestina come una vittima, altrimenti non è possibile che i telespettatori non riescano a vedere quanto accade all'interno della casa: "Mi lascia perplesso che la gente ancora le creda". Infine Luca si è detto dispiaciuto che in questa fase del programma, Nikita abbia deciso di nominare sempre Giaele.