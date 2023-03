Sarah Altobello ha rilasciato un'intervista a Fanpage in cui ha parlato dell'esperienza al Grande Fratello Vip 7. Stando al suo punto di vista, il gruppo degli "Spartani" avrebbe creato un clima di tensione all'interno della casa. A detta dell'ex gieffina, quel gruppo viveva per creare delle liti tra i concorrenti e spesso utilizzava un linguaggio inadeguato per un programma televisivo.

La critica dell'ex gieffina agli 'Spartani'

Nell'intervista rilasciata la diretta interessata ha confidato che nella casa si respirava un clima pesante: "Quest'anno è stato dato spazio alle diatribe.

Si viveva per creare liti, coppie e liasion". Secondo Sarah, se una persona ha un atteggiamento aggressivo nella vita lo avrà anche all'interno di un programma come il Grande Fratello Vip 7. Tra i componenti del gruppo degli "Spartani" con la quale non è mai riuscita a legare, Altobello ha fatto il nome di Edoardo Tavassi: "Usa un linguaggio volgare molto lontano da me". L'ex gieffina ha riferito di essere stata spesso nominata da Tavassi con l'accusa di non essere auto-ironica, ma lei ha basato tutta la sua carriera sull'ironia. Per quanto riguarda l'intervento dell'editore sulle dinamiche del Reality Show, Sarah Altobello si è detta convinta che la causa principale sia stato l'atteggiamento degli "Spartani".

A proposito di cambio di rotta da parte di Mediaset, la diretta interessata ha riferito di non avere mai ricevuto indicazioni sugli abiti da mettere in puntata. Il motivo? Secondo lei non c'era bisogno, visto che ha sempre utilizzato abiti eleganti.

Infine ha precisato di avere deciso di schierarsi con il gruppo dei "Persiani" perché in loro ha trovato l'accoglienza che non offre Sparta.

Sulla base di quanto dichiarato l'ex concorrente si è sentita in dovere di ringraziare Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi: le due ex coinquiline l'avrebbero sostenuta nei momenti difficili vissuti all'interno della casa.

Altobello incolpa gli 'Spartani' sull'assenza dei vip in studio

Nell'intervista c'è stato spazio anche per parlare dell'assenza dei vip in studio durante la diretta del Grande Fratello Vip 7.

Sarah Altobello si è detta dispiaciuta per quanto sta accadendo e crede che la colpa sia ancora una nuova degli "Spartani": secondo lei, non è un caso se Alfonso Signorini li rimproverava in ogni puntata. A detta della showgirl, per l'atteggiamento sbagliato di alcuni ci stanno rimettendo altre persone: le ospitate in studio infatti, avvenivano dietro compenso economico.

Tuttavia, Sarah Altobello si è detta fiduciosa che gli ex "vipponi" possano essere presenti almeno durante la finale del programma.