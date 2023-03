Maurizio Costanzo è scomparso lo scorso venerdì a 84 anni, i funerali del conduttore e giornalista si sono tenuti in nella Chiesa degli Artisti a Roma.

In prima fila sua moglie Maria De Filippi, i figli Gabriele, Camilla e Saverio, la sua collaboratrice Raffaella Mennoia e il vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Tantissimi poi i personaggi dello spettacolo che hanno partecipato alla cerimonia funebre.

Presenti anche gli opinionisti di “Uomini e Donne”: Tina Cipollari e Gianni Sperti. Entrambi, intervenuti a La vita in diretta hanno rivolto un pensiero al popolare giornalista.

Gianni in particolare, che da anni lavora al fianco di Maria e che ha fatto parte del corpo di ballo di "Buona domenica", ha dedicato delle commoventi parole alla conduttrice rimasta vedova.

Le parole di Gianni Sperti e Tina Cipollari a La vita in diretta

Gianni Sperti ha ricordato Maurizio Costanzo ed ha dichiarato che per lui è stato un padre. Poi, ha aggiunto che era molto generoso ed era noto per la sua grandezza d’animo. Gianni ha detto che gli artisti del nostro Paese sono stati scoperti proprio da lui. La giornalista gli ha poi chiesto se volesse dire qualcosa a Maria e lui ha colpito tutti dichiarando: "Che non l’abbandonerò mai, mai".

Anche Tina Cipollari è stata intervistata dalla giornalista di Rai uno.

L'esuberante opinionista ha detto che era un uomo che, nonostante la sua grandezza e cultura, non sminuiva mai chi aveva di fronte, dimostrando sempre una grande umiltà. Anche sua figlia Camilla nella lettera letta al termine della funzione religiosa, ha detto che l'importante insegnamento che gli ha dato suo padre è stato proprio l'umiltà.

Verissimo 'perde' l'abbraccio tra Maria De Filippi e Pier Silvio

In chiesa sono arrivati quasi insieme Maria De Filippi e Pier Silvio Berlusconi. I due si sono stretti in un caloroso e forte abbraccio che però Silvia Toffanin, in onda con lo speciale Verissimo dedicato ai funerali di Costanzo, non è riuscita a cogliere per via della pausa pubblicitaria.

Le immagini in diretta sono state trasmesse quindi solo su Rai Uno. Uno scivolone da parte della Mediaset, che ha perso l'arrivo in Chiesa proprio della moglie di Maurizio Costanzo, che non è di certo sfuggito al pubblico a casa e gli utenti prontamente hanno riempito i social di commenti. Al ritorno dalla pubblicità, la conduttrice di Verissimo ha rivelato ai telespettatori sintonizzati su Canale 5 che c'era stato l’abbraccio tra Maria De Filippi e il vicepresidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Poi, ha cercato di rimediare mandando in onda in differita le immagini del toccante momento trasmesso però dalla concorrenza.