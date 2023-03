Sta facendo molto discutere una Stories che Antonella ha pubblicato su Instagram pochi giorni dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Come hanno fatto notare alcune pagine di Gossip, infatti, l'influencer è incappata in una gaffe piuttosto singolare: ha postato sul suo profilo l'immagine di un tatuaggio del suo nome e ha fatto credere che sia stata una sua fan a farselo per omaggiarla. I giornalisti hanno rivelato però che quel tattoo è stato estrapolato da un account straniero e che non ha nulla a che vedere con Fiordelisi e con il suo "rumoroso" fandom.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Sono già un paio gli scivoloni social che Antonella ha fatto da quando è stata eliminata dal Grande Fratello Vip.

L'ultima gaffe di Fiordelisi che i più attenti hanno notato e sottolineato, riguarda un tatuaggio che la 25enne ha lasciato credere appartenesse ad una sua accanita sostenitrice.

"Pazza", ha scritto l'influencer accanto alla foto nella quale si vedeva il tattoo "Antonella" sul braccio di una persona.

Dopo che sul web ha iniziato a circolare l'indiscrezione secondo la quale una fan della vippona si sarebbe impressa il suo nome sulla pelle, alcuni giornalisti hanno però indagato e scoperto che le cose non sono andate affatto nel modo in cui la sportiva le ha raccontate sul suo profilo Instagram.

Lo scivolone post Grande Fratello Vip

La pagina "The Pipol Gossip", infatti, ha informato fan e curiosi del fatto che il tatuaggio che Antonella e il suo gruppo di sostenitori hanno "spacciato" per un omaggio all'ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip, in realtà appartiene ad una persona estranea alla situazione.

Lo scatto originale, infatti, è stato preso da un account spagnolo che pubblica quotidianamente immagini di tattoo che i clienti di uno studio fanno: nulla a che vedere con Fiordelisi e con l'affetto che qualcuno proverebbe nei suoi confronti.

Al momento la diretta interessata non ha ancora commentato questa gaffe, ma sui social network sono in tanti ad aver definito "ridicola" questa mossa della giovane atta esclusivamente a far credere ai follower di essere amatissima anche dopo la fine dell'esperienza tra le mura di Cinecittà.

Il paragone che spiazza il pubblico del Grande Fratello Vip

Mentre i suoi fan mandano un aereo contro i vipponi definendoli solo comparse del Grande Fratello Vip 7, Antonella è alle prese con un bel po' di cose da chiarire.

Oltre alla gaffe sul tatuaggio, in queste ore la giovane è finita al centro dell'attenzione mediatica per un articolo che mette in dubbio il suo passato da campionessa di scherma. Fiordelisi ha sempre raccontato di aver gareggiato ad alti livelli e di aver anche conquistato una medaglia di bronzo con le giovanili ma, stando alle informazioni che ha raccolto una giornalista, non sarebbe andata proprio così.

La 25enne si sarebbe piazzata al massimo all'11° posto in una competizione ufficiale, non avvicinandosi neppure al podio.

Anche sul fronte sentimentale c'è parecchio chiacchiericcio: da quando ha lasciato la casa più spiata d'Italia, la napoletana si mostra sempre insieme ad Edoardo, col quale si trova attualmente a Milano.

La prima dedica social che Antonella ha fatto a Donnamaria, però, è identica a quella che fece a Francesco Chiofalo alcuni anni fa: "Grazie a te se so cosa è l'amore". Lo stesso pensiero romantico, dunque, l'influencer l'aveva rivolto al romano col quale ha fatto coppia per un periodo prima di intraprendere la strada televisiva che l'ha poi portata a diventare la protagonista assoluta della settima edizione del GF Vip.