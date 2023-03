Sono passati solo sette giorni da quando Antonella è stata eliminata dal Grande Fratello Vip, eppure sono già tantissimi gli spunti di discussione che ha regalato anche involontariamente. La giovane, infatti, in questa settimana ha dovuto far fronte a diversi attacchi: Wilma ha definito "malato" l'amore con Edoardo, i giornalisti hanno scoperto che probabilmente non avrebbe raccontato la verità sul suo passato da sportiva e l'ex fidanzato non perde occasione per punzecchiarla.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Antonella ed Edoardo si sono ritrovati una settimana fa dopo circa 10 giorni di lontananza: da lunedì scorso, infatti, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno condiviso tanto della loro quotidianità sui social network, facendo felici i migliaia di fan "Donnalisi".

La mattina del 27 marzo, ad esempio, Fiordelisi ha usato Instagram per fare una dedica al ragazzo del quale si è innamorata all'interno della casa più spiata d'Italia.

"L'amore è quando non riesci a dormire più perché la realtà è migliore dei sogni", ha scritto l'influencer in una Stories che ha attirato l'attenzione di tanti ma soprattutto del suo ultimo ex compagno.

Come ha riportato Amedeo Venza, Gianluca Benincasa ha risposto a questa dichiarazione d'amore con la seguente frecciatina social: "No, quella si chiama ansia".

Le novità dopo l'addio al Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che Benincasa utilizza i social network per punzecchiare Antonella e il suo nuovo amore: anche nelle interviste che ha rilasciato dopo l'eliminazione della sua ex, Gianluca si è detto scettico circa il futuro della relazione con Donnamaria ma certo del fatto che prima o poi Fiordelisi lo cercherà per un confronto (attualmente lei l'avrebbe bloccato ovunque).

La salernitana, invece, fino ad ora non ha rilasciato nessuna dichiarazione né sull'ex fidanzato né sulle tante critiche che le sono piovute addosso da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip.

La 25enne, ad esempio, non ha commentato le gaffe nelle quali è incappata nei giorni scorsi, come quella di aver dedicato ad Edoardo la stessa frase con la quale aveva ufficializzato la storia con Francesco Chiofalo alcuni anni fa ("Se so cosa è l'amore, è grazie a te", didascalia di due diversi post Instagram).

Attesa per la semifinale del Grande Fratello Vip

Stando alle Stories che ha postato in queste ore su Instagram, Antonella dovrebbe essere ospite della puntata del Grande Fratello Vip del 27/03: l'influencer, infatti, ha informato i follower di essere in viaggio verso Roma, città da dove va in onda il reality-show da metà settembre.

Questa sera, dunque, Alfonso Signorini condurrà la semifinale della settima edizione, il penultimo appuntamento in diretta di una stagione lunghissima e molto discussa.

Nelle prossime ore saranno eletti tutti i finalisti di quest'anno: a Micol, Oriana e Giaele si aggiungeranno alcuni vipponi (non si conosce ancora il numero massimo), mentre altri saranno eliminati definitivamente ad un passo dall'ultima puntata.

Secondo i sondaggi, Nikita e Tavassi avrebbero ottime possibilità di partecipare alla diretta del 3 aprile: a rischio uscita, invece, rimangono Andrea, Milena, Alberto e Luca.

Toccherà ancora una volta al pubblico a casa scegliere gli inquilini da mandare in finale e quelli da escludere: non è detto che i televoti flash non possano regalare emozioni e colpi di scena come è successo una settimana fa, quando è stata eliminata Antonella, che era considerata una delle candidate alla vittoria sin dall'inizio del programma.