Dopo Luca Onestini, un altro concorrente del Grande Fratello Vip è andato contro gli autori: pochi giorni dopo essere stato squalificato, Daniele Dal Moro ha usato i social network per denunciare una presunta disparità di trattamento tra lui ed Edoardo Donnamaria. Il veneto si è anche rifiutato di registrare un video messaggio per Oriana per la puntata del 20 marzo, precisando di non voler essere strumentalizzato da un programma che secondo lui farebbe "figli e figliastri".

Aggiornamenti sul protagonista del Grande Fratello Vip

Daniele è stato squalificato dal Grande Fratello Vip pochi giorni fa e in modo improvviso: con un comunicato recapitatogli in confessionale, gli autori hanno informato il vippone che la sua avventura era finita.

Dal Moro è stato squalificato per un atteggiamento aggressivo che avrebbe avuto nei confronti di Oriana la sera prima: esattamente come è accaduto con Edoardo Donnamaria, anche il veneto è stato punito per rispettare nuove regole che la rete ha imposto al programma.

A differenza del volto di Forum, però, l'ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare la casa durante la settimana e non nel corso di una puntata con Alfonso Signorini in studio: anche questa scelta degli addetti ai lavori ha spinto il diretto interessato a usare i social network per fare una importante "denuncia".

Le parole dopo l'uscita dal Grande Fratello Vip

A circa 24 ore di distanza dall'inizio di una nuova puntata, l'ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip ha pubblicato su Instagram un duro messaggio per spiegare perché non vi parteciperà in nessun modo.

"Dovevo essere in studio lunedì ma per le nuove disposizioni questo non è possibile", inizia così il post col quale Daniele si è sfogato e ha attaccato tutte le persone che lavorano per il programma di Canale 5.

Dopo aver informato i fan del fatto che sarebbe dovuto intervenire in diretta con un video messaggio pre registrato, Dal Moro ha tuonato: "A differenza di Edoardo, io sono stato prelevato come un latitante.

Per questo mi sono rifiutato di mandare qualsiasi contenuto, così non potranno strumentalizzarmi a loro piacimento".

Parole forti quelle che l'ex vippone ha usato per gli autori del reality-show e per chiunque abbia deciso di squalificarlo in settimana e senza fargli neppure salutare i compagni d'avventura.

La promessa al pubblico del Grande Fratello Vip

Daniele ha anche informato i curiosi di quello che intende fare quando la settima edizione del Grande Fratello Vip sarà finita, anche perché attualmente non può esporsi più di tanto nel rispetto del contratto che ha firmato prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

"A tempo debito dirò tutto sul Grande Fratello di figli e figliastri, è una promessa", si conclude con queste parole il messaggio col quale Dal moro ha attaccato la trasmissione alla quale ha partecipato per circa sei mesi (e per la seconda volta, visto che l'esordio del ragazzo tra le mura di Cinecittà risale ad un'edizione Nip di molti anni fa).

Oggi, lunedì 20 marzo, Dal Moro non sarà in studio e non parteciperà alla puntata neanche con un video messaggio.

I fan, dunque, ora si chiedono se Alfonso Signorini farà accenno alla squalifica del concorrente oppure se preferirà glissare sull'argomento per evitare di alimentare il malcontento di quella fetta di pubblico che ancora non accetta le nuove regole del reality-show.

Mancano due settimane alle finalissima, per cui questa sera un altro vippone otterrà il pass per l'ultimo appuntamento di quest'anno: a Micol e ad Oriana, infatti, si aggiungerà l'inquilino che otterrà il maggior numero di voti tra Nikita, Giaele, Milena e Antonella.