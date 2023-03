Stanno facendo discutere le decisioni che il Grande Fratello Vip sta prendendo in queste ultime settimane di messa in onda. Giovedì 9 marzo, ad esempio, Donnamaria è stato squalificato per un atteggiamento aggressivo che ha avuto nei confronti di Antonella.

Molti spettatori, compresa Guendalina Tavassi, hanno protestato per la disparità di trattamento che ci sarebbe stata tra Edoardo e altri concorrenti "cacciati" in passato: se infatti il romano non è entrato in studio dopo l'espulsione, Ginevra Lamborghini è invece protagonista delle dirette da mesi.

Aggiornamenti sull'ultimo appuntamento col Grande Fratello Vip

Signorini l'aveva anticipato al termine del daytime del 9 marzo, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip un concorrente avrebbe subito un provvedimento e altri sarebbero stati sanzionati.

Nel rispetto della rigida linea di comportamento che i vertici di rete hanno imposto, autori e produzione si sono visti costretti ad ammonire Tavassi per un gesto rabbioso e ad espellere Donnamaria per gli insulti che ha rivolto ad Antonella 24 ore prima.

Alfonso non ha mandato in onda né le immagini del lancio della stecca del biliardo di Edoardo, né quello che il volto di Forum ha detto alla fidanzata mentre le preparava un panino: i video in questione, però, da ieri sera stanno facendo il giro dei social network e hanno scatenato la veemente protesta di moltissimi fan del reality-show.

Il malcontento tra chi guarda il Grande Fratello Vip

Dopo aver dato un "cartellino giallo" a Tavassi, Alfonso ha convocato Donnamaria in una stanza della casa e l'ha informato del provvedimento che gli addetti ai lavori hanno preso nei suoi confronto dopo l'ennesimo comportamento sbagliato.

"Sei squalificato dal gioco", ha concluso Signorini dopo aver raccontato cosa è successo di così grave da spingere gli autori a mandare via uno dei protagonisti assoluti del Grande Fratello Vip 7.

Un filmato che sta girando sui social, mostra il gesto di stizza e le parolacce che Edoardo ha rivolto ad Antonella in cucina: di fronte alla fidanzata che si lamentava del panino che aveva preparato, il romano ha perso le staffe, gliel'ha strappato dalle mani e l'ha mangiato lui.

Questo atteggiamento è costato a Donnamaria l'espulsione immediata e l'allontanamento definitivo dal programma: nel corso della diretta del 9 marzo, infatti, il presentatore ha precisato che Edoardo non l'avrebbe raggiunto in studio nel rispetto del regolamento.

Disperazione per Antonella al Grande Fratello Vip

Alcuni siti d'informazione e i fan hanno subito sottolineato la disparità di trattamento che ci sarebbe stata tra Donnamaria e gli altri concorrenti del GF Vip che sono stati squalificati in quest'edizione.

"Lui non va in studio perché espulso, ma colleghiamoci con Ginevra Lamborghini ed Elenoire Ferruzzi", "Che buffoni", "Con altri non è stato così", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi in rete dopo che Alfonso ha spiegato perché Edoardo non sarebbe più apparso davanti alle telecamere del reality-show.

Gli spettatori ricordano che anche Giovanni Ciacci ha sempre presenziato alle dirette dopo essere stato cacciato per le cose che ha detto e fatto a Marco Bellavia.

Guendalina Tavassi si è accodata al pensiero del pubblico definendo esagerato e non equo il comportamento degli addetti ai lavori.

L'improvvisa uscita di Donnamaria, inoltre, ha gettato nel più totale sconforto Fiordelisi, che per tutta la sera ha pianto e si è incolpata per quello che è successo. Nelle ore precedenti alla squalifica, Antonella si era già scagliata contro gli autori dicendo che la userebbero per le dinamiche del gioco, illudendola di essere tra i preferiti del pubblico quando non è così.