La storia d'amore tra Antonella ed Edoardo, continua a far discutere anche ora che lei ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. Come hanno raccontato Amedeo Venza e Gabriele Parpiglia in una recente puntata di Casa Pipol, l'influencer sarebbe incappata nell'ennesima gaffe: Gianluca Benicasa, ex di Fiordelisi, si è accorto che Donnamaria sta indossando alcuni capi d'abbigliamento che aveva lasciato nella casa milanese della ragazza.

Aggiornamenti sui protagonisti del Grande Fratello Vip

Mentre Antonella usa i social per confermare la pace con i genitori (in tv aveva detto di essersi allontanata dalla famiglia per aver interferito nel suo percorso al Grande Fratello Vip), il suo ex fidanzato continua a punzecchiarla a distanza.

Dopo aver raccontato di essere stato bloccato da Fiordelisi non appena si è ricongiunta con Donnamaria, Gianluca ha notato un particolare che i giornalisti hanno immediatamente reso pubblico.

"Benincasa ha guardato le storie di Antonella, e si è accorto di una cosa. Sai di chi sono i vestiti che indossa Edoardo? Di Gianluca", ha fatto sapere Parpiglia nel corso dell'ultima puntata di Casa Pipol che è stata caricata sul web.

L'imprenditore campano, dunque, ha riconosciuto alcuni suoi abiti sbirciando le foto che la sua ex ha postato in questi giorni in compagnia del suo nuovo amore.

Il retroscena dopo l'addio al Grande Fratello Vip

Se Parpiglia si è limitato a riportare questa notizia datagli direttamente da Benincasa, Amedeo Venza ha postato le fotografie che provano il tutto.

Tra le Stories che il pugliese ha caricato su Instagram il 28 marzo, infatti, è possibile vedere quelle in cui vengono messi a confronto gli abiti che Edoardo e Gianluca hanno indossato in tempi diversi ma sempre quando erano in compagnia di Antonella.

In un primo collage sono messi a paragone uno scatto allo specchio di Gianluca dove si vedono soprattutto le sue scarpe e un selfie dei "Donnalisi" dove il romano ne sfoggia un paio identico a quelle del campano.

In un'altra immagine, invece, il volto di Forum ha una felpa azzurra con una grande tigre al centro che Benincasa portava ai tempi della relazione con Fiordelisi, tant'è che ce l'ha addosso in una foto fatta con l'influencer in ascensore alcuni mesi fa.

"Non sono strane coincidenze", ha precisato Venza sui social network, anche perché è stato lo stesso imprenditore a riconoscere i suoi vestiti indosso al nuovo fidanzato della protagonista del Grande Fratello Vip.

Gossip e scivoloni post Grande Fratello Vip

Della coppia che i fan hanno ribattezzato "Donnalisi", però, si sta dicendo e scrivendo di tutto nell'ultimo periodo: un recente retroscena, ad esempio, sostiene che Antonella ed Edoardo non faranno ospitate in tv e il motivo principale sarebbe la squalifica di lui dal Grande Fratello Vip.

Gli ormai ex vipponi, però, possono consolarsi con le interviste: la bella Fiordelisi, in particolare, ha rilasciato interessanti dichiarazioni al settimanale Chi sulla sua storia d'amore, ma anche sui progetti futuri che ha con il compagno.

Stando a quello che la salernitana ha detto anche nel corso del confronto con Micol, Donnamaria avrebbe tagliato i ponti con tutti i suoi amici che sono ancora all'interno della casa.

Dopo aver smesso di seguire su Instagram le sorelle Incorvaia, il romano avrebbe preso le distanze anche da Tavassi pur di rimanere accanto alla fidanzata.

Lunedì 3 aprile la settima edizione del GF Vip finirà e i finalisti scopriranno cosa è successo all'esterno da quando Antonella è stata eliminata, soprattutto i tanti cambiamenti che Edoardo ha apportato alla sua vita.