A distanza di circa 24 ore dalla sua eliminazione dal Grande Fratello Vip, Nicole è tornata sui social network e l'ha fatto con un messaggio rivolto sia ad Antonella che alle fan dei "Donnalisi". L'attrice ha replicato su Instagram a ciò che Fiordelisi sta dicendo sul suo conto all'interno della casa, soprattutto all'accusa di essersi messa in mezzo nella sua tormentata storia d'amore con Edoardo. Concordando con Tavassi che l'ha definita una vittima consapevole che non proverebbe una reale sofferenza, Murgia ha anticipato che presto parlerà dell'ex coinquilina e che emergerà la verità dei fatti.

Ancora critiche per la concorrente del Grande Fratello Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda, Nicole ed Edoardo sono stati smascherati da chiacchiere e video sul loro rapporto. Antonella ha ovviamente reagito malissimo alle immagini delle coccole che Nicole ed Edoardo si sono scambiati nella casa a sua insaputa.

Dopo che l'attrice è stata eliminata al televoto, Fiordelisi ha deciso di troncare la relazione con Donnamaria dicendo di non fidarsi più di lui e dell'amore che sostiene di provare nei suoi confronti.

Se in diretta ha addossato le colpe di tutto al compagno, è nelle ore successive che l'influencer ha criticato aspramente l'ex coinquilina accusandola di aver fatto "la gatta morta" con un uomo impegnato.

La risposta dell'ex inquilina del Grande Fratello Vip

Ripreso possesso del cellulare dopo l'eliminazione dal Grande Fratello Vip, Nicole ci ha tenuto a mettere in chiaro alcune cose. Tra le Stories che l'attrice ha postato su Instagram il 28 febbraio, infatti, spicca quella dedicata ad Antonella e a ciò che sta dicendo sulla sua persona davanti alle telecamere.

"Ti sento che parli di me come carnefice, come una donna di pochi valori. Vittimella cara, ieri non era colpa mia e oggi spari a zero sapendo che non posso rispondere?", ha scritto Murgia in un messaggio rivolto direttamente all'influencer napoletana che la sta criticando tra le mura di Cinecittà.

"Anch'io avrei tante cose da dire su di te, ma la verità verrà a galla.

Sono fiera di chi sono, dei rapporti veri che ho costruito senza fare male a nessuno", ha concluso la romana sempre sul suo account social.

L'opinionista del Grande Fratello Vip sbotta

Nicole Murgia non è l'unica che in questi giorni ha sparato a zero sulla protagonista del Grande Fratello Vip 7: anche Anna Pettinelli e Orietta Berti sono andate contro Antonella affermando che starebbe recitando un copione, che ogni sua reazione sarebbe una sceneggiata e che piangerebbe senza lacrime.

La contestata Fiordelisi, però, può contare sul supporto di tantissimi fan: come ha dimostrato Alfonso Signorini lunedì scorso, sono migliaia i sostenitori dei "Donnalisi", la litigiosa coppia che da mesi monopolizza intere puntate del reality-show.

Il conduttore ha chiesto ad una ragazza di far arrivare agli ex piccioncini un messaggio dall'esterno, parole che potevano spronarli a riavvicinarsi per l'ennesima volta nella casa. Per equità, però, ha avuto possibilità di esprimersi anche una rappresentante del pubblico che non crede ad Antonella e la considera un'attrice.

Donnamaria, intanto, si è detto pentito di quello che ha fatto e detto nell'ultimo periodo, dispiaciuto per aver fatto soffrire la fidanzata avvicinandosi ad un'altra donna davanti alle telecamere. Al momento la 24enne non intende perdonare il compagno, anche se gli spettatori sono certi che la situazione cambierà molte volte da qui alla prossima puntata.