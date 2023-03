Antonella è fuori dalla finale del Grande Fratello Vip: nel corso della puntata del 20 marzo, infatti, la ragazza è stata eliminata e ha dovuto dire addio al sogno di vincere la settima edizione del reality-show. Il pubblico del programma non aveva neppure preso in considerazione l'ipotesi che Fiordelisi potesse perdere il televoto dell'altra sera, eppure sono stati i suoi stessi sostenitori a non salvarla su richiesta di mamma Milva.

Alessandro Rosica ha commentato questa situazione paragonando il caso della napoletana a quello di Soleil Sorge, anche lei protagonista assoluta del format ma esclusa ad un passo dalla finale.

Il parere sul terzultimo appuntamento col Grande Fratello Vip

Dopo essere stata protagonista assoluta per oltre sei mesi, Antonella ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip il 20 marzo scorso: la chiacchierata influencer, dunque, non parteciperà alla finale del 3 aprile.

Il percorso di Fiordelisi, però, si è interrotto per volontà dei suoi stessi fan: migliaia di "Donnalisi" hanno infatti ascoltato la richiesta della mamma della 25enne e non l'hanno salvata nel televoto che prevedeva un'eliminazione e l'elezione del terzo finalista.

La partenopea, dunque, è uscita di scena con l'8% delle preferenze e con la consapevolezza che la sua famiglia ha avuto un peso importante in tutto questo: se la signora Milva non si fosse intromessa facendo un appello ai suoi sostenitori, molto probabilmente Antonella sarebbe ancora in corsa per la vittoria.

Il cast dell'ultima serata del Grande Fratello Vip

Tra i pochissimi che avevano intuito che quella di ieri sarebbe stata l'ultima puntata di Antonella nella casa del Grande Fratello Vip, c'è Alessandro Rosica: poche ore prima dell'inizio della diretta, infatti, l'esperto di Gossip ha scritto un tweet nel quale invitava i fan della napoletana a non credere che potesse vincere il televoto per la finale perché i suoi genitori avevano chiesto ai "Donnalisi" di non salvarla.

Dopo aver assistito all'uscita di Fiordelisi, il romano ha commentato facendo un paragone che tanti spettatori hanno condiviso.

"Antonella ha avuto lo stesso ruolo di Soleil l'anno scorso. Spremuta dal programma fino alla fine e poi fatta fuori prima della finale. Incredibile", ha digitato l'informato Rosica sui social network.

In effetti anche Sorge ha mandato avanti un'intera stagione del GF Vip (la "chimica artistica" con Alex Belli ha monopolizzato le dirette per mesi) e poi è stata esclusa poche puntate prima del gran finale.

Chi potrebbe vincere il Grande Fratello Vip

Quella che ha preso meglio l'eliminazione, però, sembra essere proprio Antonella: i primi contenuti che la giovane ha postato su Instagram dopo aver lasciato la casa, la mostrano sorridente e contenta di essersi ricongiunta con Edoardo.

Non partecipare alla finale del 3 aprile, dunque, pare non dispiaccia più di tanto alla 25enne di Salerno, che è stata ugualmente uno dei personaggi più discussi della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La vittoria, dunque, se la giocheranno gli altri concorrenti che sono ancora reclusi tra le mura di Cinecittà: lunedì 27 marzo saranno scelti i finalisti che si aggiungeranno a Micol, Oriana e Giaele, tutte e tre già certe di portare a termine l'avventura iniziata a settembre.

Tra Andrea, Alberto, Luca, Milena, Nikita e Tavassi, non tutti accederanno all'ultima puntata: il fratello di Guendalina, però, può contare sul supporto del fandom "Incorvassi", così come Pelizon su quello di fan dell'amica Antonella: poche chance, invece, sembrano avere gli ultimi arrivati Maestrelli e Miconi.