Venerdì 3 marzo 2023 su La5, sarebbe dovuta andare in onda la replica della puntata del Grande Fratello Vip. Tuttavia al posto della replica, andrà in onda un normale film. A chiedere la sospensione della replica della puntata sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi dopo una sfuriata contro il reality.

Replica saltata per scelta di Berlusconi

Secondo quanto si legge su Il Fatto Quotidiano Pier Silvio Berlusconi avrebbe chiesto alla sua rete di non mandare in onda la replica della puntata del Grande Fratello Vip. In particolare modo nell’articolo si legge: che a causa della scelta di Piersilvio, la replica del Grande Fratello Vip non andrà in onda.

Sempre secondo quanto scritto dal giornale, la decisione di Berlusconi sarebbe dettata dalle troppe parolacce che ci sono all’interno del programma, composto per lo più di volgarità e urla. Sembra dunque che nella giornata di venerdì 3 marzo il clima di Cologno Monzese era piuttosto infuocato e, l’appuntamento del GFVip, dopo essere stato visionato con attenzione da Pier Silvio, ha suscitato in lui una inaspettata sfuriata, che ha avuto come effetto immediato, la cancellazione della replica.

Grande Fratello, il motivo della decisione di Piersilvio

Da quanto si apprende, la decisione dell’amministratore delegato Mediaset, sarebbe dettata dai continui eccessi di volgarità e toni accesi nelle discussioni all’interno del programma.

Berlusconi avrebbe deciso di non mandare in onda la replica del programma. Sembra inoltre che più volte l’amministratore delegato Mediaset avrebbe chiesto agli autori del programma di cercare di far usare ai concorrenti un comportamento più consono alla trasmissione. Se le voci della presunta cancellazione della replica dovrebbero risultare veritiere, con molta probabilità nella puntata di lunedì 6 marzo 2023, Alfonso Signorini farà una grande strigliata ai suoi vipponi.

I temi dell’ultima puntata del GfVip

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip di giovedì 2 marzo 2023, i vipponi si sono trovati al centro di molti battibecchi. Il più discusso è stato quello tra Sonia ed Edoardo Tavassi. Bruganelli ha accusato Tavassi di essere un manipolatore interessato solo al gioco e tra i due sono volate parole anche post puntata.

Un'altra sfuriata è arrivata anche da Alfonso Signorini verso Edoardo Donnamaria, il quale più volte agisce e parla senza essere interpretato. Lo stesso Alfonso in diretta ha accusato Donnamaria di mancare di rispetto al pubblico.