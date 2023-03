Lunedì 13 marzo 2023 tornerà in onda su canale 5 un nuovo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini, il Grande Fratello Vip. Manca sempre meno alla finale del programma in onda da settembre 2022, ecco che i telespettatori sono ansiosi di scoprire chi trionferà nella nuova edizione del GFVip e chi sarà invece l’eliminato nella puntata di stasera.

Grande Fratello, sondaggi al 13 marzo

Nella scorsa diretta del Grande Fratello Vip in onda giovedì 9 marzo, è stato eliminato Davide Donadei, eliminazione cui ha fatto seguito la squalifica di Edoardo Donnamaria.

Attualmente al televoto vi sono invece Giaele De Donà, Daniele Dal Moro, Andrea Maestrelli e Nikita Pelizon. Il televoto è in positivo e chiede chi si vuole salvare. Stando agli ultimi sondaggi pubblicati in rete, il concorrente più votato e quindi da ritenersi salvo, dovrebbe essere Nikita Pelizon con circa il 49% di gradimento. Dietro si trova Giaele con il 21%, terzo posto invece per Daniele con il 16%. Ultimo posto e quindi possibile eliminato per Andrea, con il 15% di preferenze. Se i sondaggi dovessero rivelarsi veritieri, Andrea potrebbe essere dunque il nuovo eliminato della puntata: un concorrente tra Andrea e Milena è ancora tuttavia in possesso del biglietto di ritorno.

Le ultime dalla casa

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip si celebra un giorno importante, il compleanno di Oriana Marzoli. La prima finalista di questa edizione infatti, compie gli anni lunedì 13 marzo.

Ad un momento di gioia però, fa seguito il momento meno felice di una concorrente che non si sta godendo a pieno gli ultimi giorni nella casa; si tratta di Antonella Fiordelisi.

La donna infatti, dopo l’uscita di Edoardo Donnamaria, ha più volte detto di star vivendo a metà, come se lei fosse in un mondo e il suo Edoardo in un altro. La mancanza sembra essere troppo forte per l'influencer, nonostante il sostegno dei suoi amici d’avventura.

Guardando invece alle dinamiche che coinvolgono gli altri concorrenti, Nikita Pelizon rimane ferma sulla sua decisione non riuscendo proprio ad andare d’accordo con Oriana Marzoli.

Durante la giornata di domenica 12 marzo i vip erano stati chiamati per fare delle foto con Oriana, in occasione del suo compleanno. L’unica donna a rifiutarsi è stata proprio Nikita, la quale secondo Marzoli si isola volontariamente. Non c’è pace neanche tra Daniele e Oriana, il cui rapporto continua a vivere tra continui alti e bassi. Non resta dunque che attendere la nuova puntata del Grande Fratello Vip per scoprire cosa accadrà nella casa più spiata d’Italia.