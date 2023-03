Giovedì 16 marzo 2023 tornerà in onda su canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Manca sempre meno alla tanto ambita finale del reality show condotto da Alfonso Signorini e, cresce l’attesa da parte del pubblico per scoprire chi trionferà la nuova edizione. Nella scorsa puntata è stato aperto un nuovo televoto per decretare chi sarà il secondo finalista del GFVip e nei sondaggi per il finalista potrebbe essere Micol a mettere in pericolo Antonella.

I sondaggi al 16 marzo

Lunedì 13 marzo sono finiti in nomination: Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà, Milena Miconi, Micol Incorvaia, Daniele Dal Moro e Luca Onestini.

I concorrenti nominati non sono però a conoscenza che, chi trionferà questa nomination, sarà il secondo finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip. I sondaggi sembrano essere piuttosto chiari: ad avere la meglio attualmente sarebbe Nikita, con una percentuale di circa il 39%. A seguire c’è poi Antonella, con il 20%. Se i sondaggi dovessero risultare veritieri, Nikita si troverebbe un posto in finale assicurato, insieme alla prima finalista che è Oriana Marzoli. Non resta dunque che attendere la puntata di giovedì 16 marzo per scoprire se i sondaggi avranno ragione o meno.

Le ultime dalla casa del Grande Fratello

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip i concorrenti iniziano a tirare le somme di questa avventura.

Il primo a confidarsi è stato Andrea Maestrelli, il quale si è detto soddisfatto e felice del percorso fatto all’interno della casa, rivelando di non cambiare nulla se dovesse tornare indietro. Anche Alberto De Pisis si è detto contento del suo percorso in casa e dei legami che ha creato con i concorrenti e, ha consigliato ad Antonella di vivere al meglio gli ultimi giorni in casa.

Per Daniele e Oriana invece nella serata di mercoledì 15 marzo, il Grande Fratello ha organizzato per loro una cena romantica, all’insegna delle confidenze e intimità. Tuttavia tra Oriana e Daniele non sempre le cose vanno bene, infatti Marzoli si è più volte lamentata delle poche attenzioni che il giovane veneto rivolge nei suoi confronti.

A dare manforte alla venezuelana, è stata Nikita, consigliando alla inquilina di resistere. Momento di sconforto anche per Giaele, la quale ha rivelato agli altri concorrenti, la paura di trovare suo marito cambiato e di non riuscire ad andare più d’accordo come prima. Più volte la donna ha lamentato l’assenza di un segnale da parte di suo marito e, ad un passo ormai dalla fine del programma, aumentano i timori per la giovane donna.Per Antonella Fiordelisi invece, gli ultimi giorni in casa sono stati caratterizzati da belle emozioni, a causa del suo compleanno, ma anche tanta nostalgia nei riguardi del suo fidanzato Edoardo Donnamaria, squalificato nelle scorse puntate.