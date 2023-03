Il Grande Fratello Vip 7 sta per volgere al termine e lunedì 3 aprile andrà in onda l'ultima puntata del Reality Show condotto da Alfonso Signorini con la proclamazione del trionfatore assoluto di questa edizione.

Chi sarà il vincitore? Secondo gli ultimi sondaggi la favorita resta Nikita Pelizon, ma in una settimana tutto può ancora succedere.

Nikita ed Edoardo nuovi finalisti del Grande Fratello Vip

La semifinale del Grande Fratello Vip è andata in onda lunedì 27 marzo e grazie al televoto sono stati definiti cinque dei sei finalisti che si contenderanno il montepremi finale.

Oltre a Oriana, Giaele e Micol, a concorrere per il primo posto ci saranno anche Nikita ed Edoardo.

Resta ancora un posto da finalista e il pubblico scoprirà soltanto durante la puntata finale chi proseguirà l'ultima corsa tra Alberto De Pisis e Milena Miconi. L'attesa di scoprire il vincitore è moltissima e i fan che in questi mesi hanno seguito i loro beniamini sono impazienti di vedere trionfare il loro preferito. Non sarà così scontato prevedere chi sarà il favorito in assoluto dal pubblico, giudice supremo del reality show, ma è possibile capire l'andamento delle preferenze attraverso i sondaggi.

Chi vincerà l'edizione 2023 del Gf Vip?

Gli ultimi sondaggi che riguardano il vincitore del reality show indicano Nikita Pelizon come probabile vincitrice del reality show con un 57,28% dei voti, a dispetto di quanti nella casa di Cinecittà fino alla fine non hanno apprezzato il suo modo di fare.

Anche nella puntata di ieri sera 27 marzo, infatti, Oriana Marzoli non ha perso occasione per esprimere il suo giudizio negativo nei confronti della concorrente, dicendo a chiare lettere di non voler avere niente a che vedere con lei perché considera falso qualsiasi suo atteggiamento. Più clemente è stato Luca Onestini che in puntata ha spiegato di essersi riavvicinato a Nikita per vivere serenamente gli ultimi giorni nella casa, ma non avrà nessuna intenzione di rivederla una volta usciti.

A gioire del posto in finale per Nikita è stata solo Milena, mentre gli altri concorrenti non si sono mostrati entusiasti per la scelta del pubblico.

Nikita Pelizon in lizza per il primo posto

Nikita è data favorita come vincitrice dai sondaggi del sito Forum Free dedicato alla trasmissione di Canale 5, ma niente è ancora deciso e tutto potrebbe cambiare in breve tempo nella finale del reality show.

Nelle ultime tre puntate, infatti, la concorrente che era indicata come favorita è stata superata da altri concorrenti che si trovavano tra i possibili eliminati.

Subito dopo Nikita, tra i possibili vincitori c'è Edoardo con un 27.84% dei voti e non si esclude che quest'anno il pubblico decida di premiare l'unico uomo (per adesso) tra i finalisti.