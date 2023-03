Nervi tesi dopo l'ultima puntata serale del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 13 marzo su Canale 5. Le nuove nomination di questa settimana hanno portato a un inasprimento del rapporto tra Oriana e Nikita, già ai ferri corti in diverse occasioni durante questa settima edizione del reality show.

Anche questa settimana, le due concorrenti si sono ritrovate in guerra: Oriana non si è fatta problemi a puntare il dito contro la concorrente, tra i volti più amati dal pubblico social di questa edizione.

Oriana smaschera Nikita dopo la puntata del Grande Fratello Vip 7: tensione nella notte

Nel dettaglio, l'ultima puntata serale del GF Vip è stata caratterizzata da diversi momenti di tensione che sono divampati anche subito dopo la fine dell'appuntamento in prime time.

Occhi puntati in primis su Oriana, la quale non ha per niente gradito la nomination che Nikita ha mosso nei confronti di Giaele De Donà, mandandola al televoto.

"Nikita ha nominato Giaele buttando fuori un discorso di un mese fa. Prima non aveva la memoria per ricordarsi le cose e doveva prendere gli appunti, adesso ce l'ha e butta fuori cose come con me nella prima settimana", ha sbottato Oriana al termine della diretta del GF Vip smascherando il comportamento di Nikita sulle nomination settimanali.

Giaele e Oriana contro Nikita dopo la puntata del GF Vip

Durissima presa di posizione anche da parte di Giaele che, non avendo gradito il modo di fare di Nikita nei suoi confronti, non si è fatta problemi a dire che da questo momento in poi non dovrà rivolgerle più la parola, neppure per un semplice saluto al mattino.

"Nikita non mi deve dare neanche il buongiorno", ha sentenziato Giaele confermando la durissima presa di posizione contro la concorrente.

"Da adesso in poi neanche ciao", ha aggiunto Oriana anche lei sul piede di guerra contro Nikita.

In attesa di scoprire cosa succederà nel corso delle prossime ore tra Oriana e Nikita, in vista della prossima puntata serale del GF Vip prevista per giovedì 16 marzo, il pubblico da casa sarà chiamato a decidere il nome del secondo finalista di questa edizione.

Oriana ha già conquistato l'accesso alla finale del Grande Fratello Vip 7

Del resto l'ultima puntata si avvicina sempre più: lunedì 3 aprile è in programma l'attesa finalissima di quest'anno, dove ci sarà la proclamazione del trionfatore assoluto che si porterà a casa il montepremi di 100 mila euro.

Ad oggi, l'unica concorrente che ha già conquistato l'accesso alla finalissima del reality show è proprio Oriana Marzoli, che sembra avere delle ottime chance di riuscire a conquistare anche il titolo di trionfatrice di questa settima edizione.