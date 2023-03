Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 20 marzo, Oriana è finita al centro dell'attenzione per il suo rapporto con Daniele. Alfonso Signorini, in particolare, ha informato i vipponi e il pubblico che se Dal Moro è stato squalificato è soprattutto per la forte reazione che Marzoli ha avuto ad un suo scherzo un po' aggressivo. Durante la diretta, inoltre, la venezuelana è stata rimproverata da un autore perché stava parlando con Nikita: la replica della ragazza è stata immediata e soprattutto stizzita.

Aggiornamenti dalla casa del Grande Fratello Vip

Come aveva anticipato in un messaggio social con il quale era anche andato contro gli autori del Grande Fratello Vip, ieri sera Daniele non ha partecipato alla puntata e non è stato mostrato nessun suo video messaggio.

Signorini ha iniziato la diretta del 20 marzo spiegando ai telespettatori perché il veneto è stato espulso: uno scherzo venuto male nei confronti di Oriana, è costato a Dal Moro la cacciata immediata dal reality-show.

Il presentatore ha anche aggiunto che se gli addetti ai lavori hanno deciso di squalificare il vippone, è soprattutto per la reazione che Marzoli ha avuto ad alcuni suoi atteggiamenti: "Tu dicevi che quello scherzo non ti piaceva, che ti stava facendo male e sei andata via arrabbiata".

In poche parole, Alfonso ha lasciato intendere che l'allontanamento di Daniele sarebbe avvenuto principalmente per "colpa" della finalista e di come ha risposto ad abbracci un po' forzati ed aggressivi.

Il rimprovero di chi lavora al Grande Fratello Vip

Oriana ha reagito male alla notizia che la squalifica di Daniele sarebbe colpa sua, tant'è che al presentatore ha detto: "Se mi dici così, ci rimango malissimo".

Nel corso della serata, però, l'argomento non è stato più affrontato e di Dal Moro non si è parlato: la produzione ha preferito dare spazio ad Antonella Fiordelisi (che è stata eliminata a sorpresa) e a Giaele De Donà (eletta terza finalista e commossa per l'ospitata della mamma nella casa).

Tra un blocco e l'altro, però, Marzoli si è confrontata con Nikita sulle tematiche che si stava affrontando e per questo è stata rimproverata dalla regia.

Dopo una prima "tirata d'orecchie", la venezuelana ha continuato a chiacchierare e un autore l'ha zittita in modo perentorio: "Silenzio!".

"Ma perché devo stare zitta? Uffa", ha risposto immediatamente Oriana durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 20 marzo.

I commenti dell'ex protagonista del Grande Fratello Vip

Mentre su Canale 5 andava in onda la terzultima puntata del Grande Fratello Vip, Daniele usava i social network per attaccare il reality e chi ci lavora.

Twitter e Instagram sono stati i mezzi di comunicazione che Dal Moro ha scelto l'altra sera per commentare quanto è stato raccontato su Canale 5, soprattutto il momento in cui Signorini ha spiegato i motivi della sua squalifica.

"La voglia di sfondare quella porta rossa e piombare in casa", ha scritto Daniele sul web dopo aver sentito Alfonso incolpare Oriana per la sua espulsione immediata dal gioco.

Tra le sue storie, poi, l'ex tronista di Uomini e Donne ha postato una foto e l'ha accompagnata con una frase in inglese che i fan hanno interpretato come una frecciatina velenosa nei confronti degli autori del programma Mediaset.

"Qui la gente muore", ha digitato Daniele in riferimento a quello che starebbe accadendo tra le mura di Cinecittà da quando i vertici di rete hanno deciso di stravolgere il regolamento e punire severamente tutti i comportamenti sopra le righe dei concorrenti che vivono reclusi da oltre sei mesi.