Anche se è stata eliminata dal Grande Fratello Vip da una settimana, Antonella Fiordelisi continua a essere la concorrente più discussa. In un'intervista radiofonica, ad esempio, Wilma Goich ha criticato l'eccessiva intromissione dei genitori nel percorso televisivo della ragazza, ma anche la turbolenta storia d'amore che Antonella sta vivendo con Edoardo Donnamaria.

Aggiornamenti sulla protagonista del Grande Fratello Vip

Interpellata in radio sull'eliminazione di Fiordelisi a un passo dalla semifinale, Wilma ha detto: "Mi ha fatto piacere, io non la reggo".

"Lei è gestita dai genitori, ci sono loro dietro a tutto, anche agli aerei", ha aggiunto la cantante nell'intervista che i siti di Gossip stanno riportando il 26 marzo.

Secondo Goich, dunque, l'influencer non avrebbe vinto il reality-show neppure se sua madre non avesse chiesto ai fan di non salvarla al televoto: "Lei era già meno votata di altri. Hanno pensato che era meglio farla uscire prima, per tutelarla. Era inferiore nelle votazioni e la mamma lo sapeva".

Il giudizio sulla coppia del Grande Fratello Vip

Wilma ha avuto da ridire anche sulla relazione che la salernitana ha iniziato nella casa più spiata d'Italia e che ora sta portando avanti nella quotidianità.

"Quello tra Antonella ed Edoardo è un amore malato.

Sono entrambi gelosi, lei non poteva avvicinarsi ad Antonino e lei lo ha usato per fargli un dispetto. Gli auguro di trovare un equilibrio nella vita vera", ha commentato l'artista in radio.

Secondo Goich, inoltre, la 25enne sarebbe troppo immatura rispetto al compagno: "Lei è stata viziata dai genitori, lui è più quadrato e ha un altro tipo di testa.

Fiordelisi ha amiche sceme, come lei".

Come procede dopo il Grande Fratello Vip

Mentre ex compagni d'avventura e giornalisti la attaccano per quello che ha fatto sia dentro che fuori la casa di Cinecittà, Antonella procede dritta per la sua strada. Da quando è tornata alla vita quotidiana, infatti, la giovane non fa che condividere con follower e curiosi i momenti più significativi della sua giornata.

Di recente, però, Fiordelisi è finita al centro delle chiacchiere per uno scivolone social che i più attenti hanno subito notato e sottolineato. Con una stories che ha postato su Instagram alcuni giorni fa, Antonella ha fatto credere che una fan si fosse tatuata sul braccio il suo nome: "Pazza", ha scritto l'influencer accanto all'immagine del tattoo incriminato.

Stando a un'analisi che gli esperti di gossip hanno fatto, lo scatto in questione sarebbe stato preso dall'account spagnolo di uno studio di tatuaggio che quotidianamente pubblica i suoi lavori. In base a quest'informazione, quindi, nessuno avrebbe impresso sulla propria pelle il nome della protagonista del Grande Fratello Vip 7, che può comunque intanto contare sull'affetto e sul sostegno di vari sostenitori.

Alcuni di essi, qualche giorno fa, hanno pagato per far arrivare ai concorrenti del reality il seguente messaggio: "Siete stati solo comparse del GF Vip di Antonella ed Edoardo".