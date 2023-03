Continuano a volare parole grosse tra i concorrenti del Grande Fratello Vip che i fan hanno ribattezzato "Donnalisi". Lo scorso 28 febbraio, infatti, Edoardo ha perso le staffe quando ha sentito le cose che Antonella stava raccontando agli altri sul suo rapporto con Nicole Murgia. Il romano ha accusato la fidanzata di giurare il falso, ovvero che starebbe dicendo un sacco di bugie pur di passare per la vittima della situazione. Lo stesso pensiero l'ha espresso Tavassi poche ore prima: nel criticare Fiordelisi, il vippone ha detto che non proverebbe una reale sofferenza e che starebbe facendo di tutto pur di farsi compatire dal gruppo e dal pubblico a casa.

Scontro tra le mura del Grande Fratello Vip

La puntata del Grande Fratello Vip che è andata in onda il 27 febbraio scorso, ha lasciato strascichi importanti nella vita di molti concorrenti. Edoardo ha detto di rivolere Antonella a fianco nonostante le mille incomprensioni, ma lei non sembra affatto intenzionata a tornare indietro dopo quello che ha visto e sentito in diretta su Canale 5.

Tutta la giornata di ieri, infatti, l'influencer l'ha passata insieme alle amiche Nikita e Sarah e, a sorpresa, anche a Oriana e Giaele. Anche se tra loro e Fiordelisi non scorre buon sangue, Marzoli e Di Donà le si sono avvicinate per consolarla e per farla sfogare: la venezuelana, in particolare, si è detta aperta ad un dialogo con quella che ha sempre considerato la sua "nemica" numero uno all'interno della casa.

Urla e accuse al Grande Fratello Vip

Mentre chiacchierava con Oriana di quello che è successo nell'ultimo periodo, Antonella si è lasciata andare ad alcune confidenze che hanno fatto perdere le staffe ad Edoardo. Anche se era in un'altra stanza, il romano ha sentito la fidanzata raccontare agli altri che avrebbe sempre provato un'attrazione per Nicole e, se non ci fosse stata lei nella casa, lui si sarebbe avvicinato all'attrice.

Il volto di Forum è subito intervenuto per smentire questa dichiarazione, ribadendo più volte che nella Murgia ha sempre visto solo un'amica e una persona con la quale ridere e scherzare.

Dopo che Fiordelisi ha ripetuto la propria versione dei fatti giurando sulla sua famiglia, Donnamaria ha sbottato: "Giuri che io ho detto quanto è bella la Murgia?

Ma vaffa....Giuri il falso su tua madre, fai schifo".

"Quando sai di aver sbagliato, inizi a buttare m... su di me. Lo fai sempre, che schifo", ha ribattuto l'influencer con tono piccato.

Nessuna pace al Grande Fratello Vip

La discussione tra i "Donnalisi" è andata avanti per un po' e gli altri concorrenti presenti non hanno potuto far altro che ascoltarla in silenzio e senza mai intervenire.

La crisi tra Edoardo e Antonella, dunque, è ancora profonda e nessuno dei due sembra intenzionato a cedere chiedendo scusa all'altro delle cose che sono state fatte e dette nell'ultimo periodo.

La coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello Vip in questi mesi, dunque, vacilla e gli altri vipponi si stanno schierando con Donnamaria o con Fiordelisi.

A sorprendere il pubblico, è stato soprattutto l'atteggiamento comprensivo che Oriana ha avuto quando ha scoperto le tenerezze che il romano si è scambiato con Nicole Murgia all'insaputa della fidanzata. Dopo essersi messa nei panni dell'influencer, infatti, la venezuelana ha deciso di non nominarla e di starle vicino nei giorni successivi alla difficile puntata che ha dovuto affrontare.

Antonella ha apprezzato il comportamento di Marzoli, arrivando a riconoscerle una maturità che non pensava avesse: non è da escludere, dunque, che le due ex amiche possano riavvicinarsi nell'ultimo mese di permanenza tra le mura di Cinecittà.